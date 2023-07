As autoridades estão a tentar capturar uma lontra que nas últimas semanas mostrou comportamentos descritos como “agressivos” pelas autoridades do sul da Califórnia. A situação insólita está a acontecer na costa de Santa Cruz, onde esta e outras lontras abordaram surfistas, apoderando-se das pranchas de surf.

O caso é especialmente preocupante com uma fêmea de 5 anos conhecida como 841. Esteve envolvida em múltiplos incidentes e foi inclusive apanhada num vídeo a roer incessantemente uma prancha de surf, forçando o dono a procurar segurança na costa.

An amazing video!

This video of the sea otter attacking a surfboard yesterday was shared me and is being posted with the photographers permission. The video must remain in this tweet to be shared. This is a dangerous sea otter, avoid it if at all possible! pic.twitter.com/N7qPMFVRrt — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 10, 2023

O momento em questão foi partilhado no Twitter por Mark Woodward, um fotógrafo local que gere a conta Native Santa Cruz e que tem registado vários momentos da 841 ao longo das últimas semanas, incluindo várias tentativas de captura por parte do US Fish and Wildlife Service, organismo estatal responsável pela proteção da vida selvagem.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O organismo está a trabalhar de perto com o aquário público de Monterey Bay para encontrar uma solução, que pode passar por uma nova casa permanente para a 841. “Apesar de não se registarem denúncias de ferimentos, os canoístas, surfistas e banhistas não se devem aproximar da lontra ou encorajar interações com as mesmas”, declararam os responsáveis, citados pela Fox News.

Multiple capture attempts today, but 841 out smarted Fish and Wildlife again. Crews have now left the area. More photos/video later today pic.twitter.com/9xzdbiXNv9 — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 15, 2023

Embora a causa do comportamento invulgar seja desconhecida, as autoridades acreditam que pode estar relacionado com “surtos hormonais” ou por ter ingerido alimentos inadequados, oferecidos por humanos. Não é a primeira vez que a 841 mostra este tipo de comportamentos, registados pontualmente desde 2020 e com maior incidência nas últimas semanas.

Após múltiplas tentativas, as autoridades continuam sem conseguir capturar 841, que tem conseguido ser “mais esperta” e fintar os representantes do US Fish and Wildlife Service, como relata a página Native Santa Cruz.

O mediatismo em torno da lontra já lhe venceu uma comunidade de apoiantes no Twitter. Um ativista levou a questão mais longe: vestiu-se num fato de surf, pôs uma máscara de lontra e falou com a imprensa norte-americana, segurando um cartaz com a mensagem “mantenham a 841 livre”.

I’ve been spending time with reporters from most Monterey and SF Bay Area stations and today @LaurenABC7 and her camera guy Alex from @abc7newsbayarea got an interview with an otter. Yes, the otter saga is now officially out of control pic.twitter.com/Otx2ssiegv — Native Santa Cruz (@NativeSantaCruz) July 15, 2023

O comércio das peles levou a espécie quase à extinção. Hoje, a população de lontras marinhas que vive no sul da Califórnia representa apenas 13 por cento do histórico populacional.