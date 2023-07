Não se esperava que fosse diferente a linha de apreciação, em Plenário, do relatório final da comissão de inquérito sobre a TAP daquela que foi sendo referida pelos grupos parlamentares. Sob protesto do Livre e do PAN por não terem participado na comissão de inquérito, a apreciação esta tarde do relatório da TAP põe fim (só falta a publicação em Diário da Assembleia da República) a esta iniciativa parlamentar.

Num debate em que voltou muito a ouvir a acusação de branqueamento e no qual a expressão “rolo compressor” foi ouvida de um lugar menos óbvio do Parlamento, a abertura pertenceu ao presidente da comissão de inquérito, o socialista Lacerda Sales, cujo desempenho elogiado foi a única coisa que conseguiu unir os partidos nesta comissão parlamentar de inquérito à TAP.

Para o ex-governante socialista, a CPI “não resolveu problemas da TAP”, mas não venham dizer que não valeu a pena porque o “esclarecimento de quem nos elege vale sempre a pena”. Para Lacerda Sales, a comissão de inquérito contrariou expectativas e silenciou quem queria reduzir a discussão sobre a TAP luta partidária. E “apesar das dificuldades, limitações e vicissitudes honrou o Parlamento e democracia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.