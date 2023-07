Parece que, para além dos golfinhos, também as baleias têm um gosto especial pelas águas da capital. Foi avistada mais uma baleia-comum às portas de Lisboa a nadar acompanhada por um grupo de golfinhos. É a segunda no espaço de quatro dias.

Depois de, na manhã de domingo, 23 de julho, a SeaEO Tours ter avistado uma baleia-comum com cerca de 15 metros a nadar entre uma centena de golfinhos no canhão de Lisboa em frente ao Meco, o segundo maior animal do mundo foi visto novamente esta quinta-feira.

Enquanto fazia uma tour, Sidónio Paes, biólogo marinho e CEO da SeaEO Tours, apercebeu-se mais uma vez da presença de um animal daquela espécie. Surgiu por volta das 11h00 a cinco milhas náuticas do Meco (nove quilómetros) mas, desta vez, tinha cerca de 18 metros e vinha com “muito menos golfinhos do que no outro dia”, contou ao Observador.

“Foi também avistada outra baleia uns minutos mais tarde pelo Miguel Lacerda [o presidente da Associação Ambiental Cascaisea]”, revelou o biólogo marinho. Esta era mais pequena e encontrava-se mais perto da costa, a três milhas (cinco quilómetros) da Lagoa de Albufeira.

Apesar da presença de golfinhos ser mais frequente na costa portuguesas, nos últimos dias têm havido mais avistamentos de baleias junto a Lisboa. Também no início do mês de junho a SeaEO Tours viu uma baleia de sardinheira — espécie mais rara e habitualmente avistada nos Açores — ao largo do Estoril. Tinha cerca de 10 metros.

“Nós vemos baleias talvez umas 10 vezes por anos, normalmente os golfinhos são muito mais frequentes”, afirmou Sidónio Paes, acrescentando que é habitual nadarem perto do Cabo Espichel e do Cabo da Roca.

A baleia-comum é o segundo maior animal do mundo, depois da baleia-azul, podendo atingir até 20 metros. “É uma espécie habitual na costa portuguesa e a sua identificação é relativamente fácil por apresentar uma mancha esbranquiçada sobre o olho direito”, pode ler-se numa publicação do Instagram da SeaEO Tours.

A espécie é também um dos mamíferos marinhos mais rápidos, podendo atingir uma velocidade de cerca de 40 km/h. Nadam por todos os oceanos mas têm preferência por águas costeiras, frias e pouco profundas, repletas do seu alimento de eleição: o krill [conjunto de espécies de animais invertebrados semelhantes ao camarão] e peixe pequeno de cardume.