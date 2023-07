O setor dos medicamentos em Portugal faturou 3.210 milhões de euros em 2022, crescendo 8,8% face a 2021, e as exportações avançaram 47,1% para 1.687 milhões de euros, foi esta quinta-feira anunciado.

Estes dados resultam da análise da consultora Informa D&B ao setor que conclui que o valor de mercado de medicamentos em Portugal (avaliado a preços de venda do mercado) atingiu os 3.210 milhões de euros no ano passado.

Ao nível das exportações, a Informa D&B refere que os Estados Unidos da América foram o principal mercado de destino, tendo absorvido um terço (34%) das vendas ao exterior.

Já as importações registaram um crescimento de 17,4% face a 2021, atingindo os 2.475 milhões de euros, com a Alemanha a responder por 23% das compras nacionais de medicamento, seguindo-se Espanha (16%) e França e os Países Baixos, ambos com cerca de 10%.

Desta forma e apesar da expressiva subida homóloga das exportações, o setor do medicamento registou um défice da balança comercial, ainda que este se tenha reduzido para os 788 milhões de euros.

Em 2022 existiam 154 fabricantes de especialidades farmacêuticas em Portugal, mais 6,9% do que no ano anterior, que empregavam 6.825 trabalhadores.