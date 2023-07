Se é fã da Porsche, então saiba que há uma lancha desportiva com 27 pés à sua espera, equipada com um motor concebido para animar o Porsche 928 S4, desportivo com duas portas e quatro lugares cuja produção foi iniciada em 1986. Foi nesse mesmo ano que a Porsche Design projectou o Kineo 27, uma lancha com 27 pés (8,23 metros) estilo cigarette.

A embarcação está à venda em Boca Raton, na Florida, com o proprietário a exigir meio milhão de dólares, mais precisamente 495.000$ (cerca de 446.000€), o que pode ser considerada uma quantia absurda, a menos que pretenda ter na garagem dois produtos desenhados pela Porsche para se deslocar tanto por terra como por mar. O Kineo 27 monta um 5.0 V8 atmosférico marinizado a partir da unidade que em 1986 surgiu montada no Porsche 928 S4. Extraía 320 cv, valor suficiente para impulsionar o S4 até aos 270 km/h, ainda que no Kineo 27 não ultrapassasse os 48 nós (aproximadamente 89 km/h), com a transmissão a estar a cabo de um jacto de água.

Inicialmente, o projecto do Kineo 27 passava pela instalação de dois motores do Porsche 928 S4, mas sobrealimentados, para a potência total poder atingir 1000 cv 3 fotos

Apesar de elegante, o Kineo 27 esteve longe de ser um sucesso comercial, tendo apenas sido produzidas três unidades com o motor do 928 S4. Este projecto algo megalómano nasceu inicialmente com a pretensão de montar dois motores sobrealimentados do 928, para atingir entre 800 e 1000 cv. Mas a ideia acabou por ser descartada por falta de espaço e excesso de custos (pode ler aqui em detalhe a extensa “novela” relacionada com esta embarcação).

Curiosamente, o Kineo 27 surge no seguimento do Kineo 46, outro cigarette mas de bitola superior, que deveria ter três motores e outros tantos sistemas de propulsão por jacto de água. Se bem que igualmente muito elegante – na opinião de muitos, ainda mais atraente e bem conseguido do que o 27 –, apenas uma unidade do 46 seria produzida, na realidade um protótipo para os necessários testes em mar. Também esta embarcação foi vítima de erros de cálculos financeiros e da dificuldade em encontrar parceiros com experiência na área que assegurassem a sua fabricação, segundo os parâmetros do construtor alemão. Caso deseje saber mais pormenores, a Stuttcars recorda como tudo aconteceu.