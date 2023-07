Japão e Espanha tinham o condão de entrar na última jornada da fase de grupos já apurados para os oitavos de final do Mundial. Na verdade, Japão e Espanha tiveram o condão não só de terem alguma fortuna no sorteio, pela inclusão de Zâmbia e Costa Rica no Grupo C, como também de o encontro mais complicado ter ficado reservado para o fim, já com tudo decidido. Ou seja, Japão e Espanha só disputavam mesmo a liderança do grupo.

Era o confronto total entre a velocidade japonesa, cuja seleção aplica uma rapidez de movimentos que deixa qualquer um siderado, e a qualidade técnica espanhola, cuja seleção imprime um modelo estratégico muito moldado a partir dos sucessos internos e europeus do Barcelona. Esta segunda-feira, em Wellington, venceu o primeiro lado da moeda.

???????? @jfa_nadeshiko and @hinata_1509 mean business! Miyazawa has her second of the game and Japan lead Spain by three goals before half-time!#BeyondGreatness | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 31, 2023

O Japão abriu o marcador ainda no quarto de hora inicial, com Hinata Miyazawa a marcar, aumentou a vantagem à chegada à meia-hora, com Riko Ueki a confirmar ao mais alto nível a qualidade que tinha demonstrado no último Mundial Sub-20, e chegou ao terceiro golo já perto do intervalo, com a mesma Miyazawa a bisar e a chegar ao quarto golo no Campeonato do Mundo. Espanha tinha a quase totalidade da posse de bola, somando mais de 250 passes concluídos a meio da primeira parte — mas as japonesas demonstravam-se letais ao nível da eficácia, marcando três vezes em três aproximações à baliza. Já na segunda parte, Tanaka fechou a goleada com um grande golo de pé esquerdo.

Uma capacidade de marcar golos que é precisamente um dos apanágios de Riko Ueki, que já leva dois golos no Mundial mas que é muito mais do que uma jogadora de futebol. Aos 23 anos, a avançada concluiu uma licenciatura em Ciências do Desporto na Universidade de Waseda, uma das mais prestigiadas do Japão, e terminou especializações em Gestão e Marketing para “trabalhar na promoção e desenvolvimento do futebol feminino” assim que deixar os relvados, como já referiu. As paixões de Ueki, porém, não se ficam pelos estudos.

????️ Sunday – Celebrates her birthday ????

????️ Monday – Scores for Japan ⚽️ What a couple of days for @9osaru!@jfa_nadeshiko | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) July 31, 2023

A jogadora do Tokyo Verdy Beleza é apaixonada por manga, o característico estilo de banda desenhada japonês, e tem uma conta nas redes sociais exclusivamente dedicada ao fenómeno. Tem as paredes de casa completamente decoradas com quadros associados a manga, para além de contar com uma coleção de mais de mil livros, e até foi convidada para fazer uma aparição especial na adaptação televisiva de uma conhecida publicação japonesa.

A pérola

Pelos dois golos, Hinata Miyazawa. A avançada do Mynavi Sendai já leva quatro golos no Campeonato do Mundo, sendo atualmente a melhor marcadora da competição e colocando-se claramente na corrida pela distinção em conjunto com a alemã Alexandra Popp, a brasileira Ary Borges, a norueguesa Sophie Román Haug e a sueca Amanda Ilestedt, todas com três golos.

O joker

Naturalmente, Riko Ueki. A avançada completou 23 anos este domingo e teve o melhor presente de aniversário com o golo apontado a Espanha e uma exibição em que se destacou como um dos melhores elementos do Japão, tanto nas tarefas defensivas como no papel ofensivo. A seleção nipónica tinha uma estratégia clara para o jogo, entre a eficácia e o pragmatismo, e não deram hipótese às espanholas.

A sentença

Com este resultado, o Japão ficou no primeiro lugar do Grupo C e vai agora defrontar a Noruega, que ficou no segundo lugar do Grupo A. Já Espanha, que ficou na segunda posição do Grupo C, vai cruzar nos oitavos de final com a Suíça, a vencedora do Grupo A. Adicionalmente, e tendo em conta a vitória perante a Costa Rica, a Zâmbia conquistou três pontos e ficou no terceiro lugar do grupo.

A mentira

Não é verdade que as jogadoras espanholas que decidiram não participar no Mundial, por desavenças com o selecionador Jorge Vilda, não façam falta. São sete, ao todo, mas são claras e evidentes as ausências de Patri Guijarro e Mapi León: se a primeira seria um equilíbrio no meio-campo, a segunda não só reforçaria a defesa como seria instrumental no início da construção.