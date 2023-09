“Sim, claro que me vou demitir”. A frase do primeiro excerto da entrevista de Luis Rubiales a Piers Morgan parecia marcar um antes e um depois em toda a polémica iniciada pelo beijo do agora antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a Jenni Hermoso na cerimónia de entrega de medalhas depois da conquista do Campeonato do Mundo feminino. Em parte, acabou por ser. No entanto, nem tudo vai ficar resolvido depois dessa renúncia. Longe disso. E o primeiro sinal disso mesmo chegou na manhã desta sexta-feira: mesmo com a saída de Luis Rubiales e mesmo com o despedimento do técnico Jorge Vilda, substituído no cargo por Montse Tomé, as jogadoras mantêm a posição de não representar a seleção.

De acordo com vários meios de comunicação em Espanha, todas as 23 jogadoras que se sagraram campeãs mundiais fizeram chegar um comunicado à RFEF onde manifestavam a intenção de renunciar à Roja como tinham expressado a 25 de agosto, detalhando todas as razões para sustentar essa posição (um texto que ainda não é do conhecimento público). “Trata-se de uma decisão firme, unânime e consensual”, destacam perante um cenário que deixa nas entrelinhas que Rubiales saiu mas o rubialismo permanece na RFEF. Essa posição foi tomada em definitivo esta quinta-feira, após uma reunião entre todas as 23 campeãs mais algumas atletas que subscrevem a carta e o sindicato FutPro, que tem mediado grande parte dos conflitos.

???? Las jugadoras de la @SEFutbolFem, campeonas del mundo y otras futbolistas, en apoyo a @Jennihermoso , manifiestan su firme condena ante conductas que han atentado contra la dignidad de las mujeres.

El comunicado queda abierto a las futbolistas que se quieran adherir#seacabo pic.twitter.com/PW91SW9Ts0 — FUTPRO (@futpro_es) August 25, 2023

No entanto, e ao longo da manhã, a Cadena SER e o As foram avançando com informações que davam conta da existência de jogadoras que, tendo estado no último Mundial ou marcando apenas presença na carta de renúncia à seleção, estariam disponíveis para integrar as escolhas da Roja para os próximos compromissos. Como explica o As, uma renúncia à seleção está descrita na Lei do Desporto espanhol como uma “infração muito grave”, que pode no mínimo levar a multa e suspensão da licença federativa para jogar futebol. Esta possibilidade só se coloca se Montse Tomé chamar alguma destas atletas e a renúncia se mantiver como está.

Jenni Hermoso, Alexia Putellas, Misa Rodríguez, Irene Paredes, Ona Batlle, Mariona Caldentey, Teresa Abelleira, María Pérez, Cata Coll, Aitana Bonmatí, Laia Codina, Claudia Zornoza, Oihane Hernández, Rocío Gálvez, Irene Guerrero, Alba Redondo, Athenea del Castillo, Eva Navarro, Enith Salón, Ivana Andrés, Olga Carmona, Esther González e Salma Paralluelo, as 23 campeãs mundiais, e Elene Lete, Fiamma Benítez, Marta Cardona, Maite Oroz, Patri Guijarro, Lola Gallardo, Nerea Eizagirre, Ainhoa Moraza, Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García e Andrea Pereira, que em alguns casos fizeram parte do primeiro grupo das 15 dissidentes que pediu à RFEF o afastamento de Jorge Vilda do cargo antes do Campeonato do Mundo, foram as 39 signatárias da carta de renúncia.

Desta forma, existem dúvidas sobre o que poderá sair da primeira convocatória de Montse Tomé para os dois compromissos iniciais da nova Liga das Nações (que vai dar acesso aos Jogos), com a Espanha a reeditar a meia-final do Mundial no dia 22 em Gotemburgo frente à Suécia e a receber depois em Córdoba a Suíça.

