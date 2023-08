A Santa Casa da Misericórdia de Manteigas tem em concurso público obras de ampliação e requalificação do lar de idosos, investimento de 1,7 milhões de euros, para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados prestados.

O anúncio do procedimento para a realização das obras naquela estrutura residencial para idosos (ERPI) foi publicado em Diário da República nesta quarta-feira.

Com a intervenção, a Misericórdia de Manteigas, no distrito da Guarda, pretende “melhorar a acesso aos equipamentos sociais existentes e dotá-los dos meios físicos e tecnológicos satisfatórios que forneçam uma resposta de qualidade nos cuidados prestados à população, de forma a reforçar a resposta social da instituição”.

O provedor da Misericórdia de Manteigas, Joaquim Quaresma Domingos, disse à agência Lusa que a intervenção na ERPI vai decorrer na sequência de uma candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) e que o investimento total, com equipamento, ascenderá a cerca de 1,8 milhões de euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O dirigente sublinhou que só é possível executar a obra porque a Câmara Municipal de Manteigas decidiu “por unanimidade conceder um apoio financeiro plurianual durante 12 anos de 500 mil euros”, que corresponde ao montante que a Santa Casa terá de suportar neste investimento.

Joaquim Quaresma Domingos adiantou que o objetivo da intervenção é “anular barreiras” e “criar condições para que os utentes fiquem instalados apenas em dois pisos” em vez dos atuais quatro pisos.

“Estamos a receber pessoas com mais idade e carecemos de condições físicas para melhorar a qualidade de vida dos nossos utentes”, reconheceu.

Com as alterações, o provedor evidencia que será possível também combater o desperdício de energia e evitar a utilização de equipamentos como os elevadores.

A nova estrutura do lar, que atualmente possui 60 idosos, ficará ainda com condições para, no futuro, reforçar a capacidade de resposta da instituição.

A Misericórdia de Manteigas tem ainda um centro de dia com 10 utentes e presta apoio domiciliário a 23 pessoas.