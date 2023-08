Será o última dia da visita do Papa a Portugal e da Jornada Mundial da Juventude. Por isso, são esperados para este domingo isolamentos, cortes de vias e desvios de trânsito no Parque das Nações e nas avenidas junto ao Passeio Marítimo de Algés, onde Francisco de vai reunir com voluntários da JMJ.

Os condicionamentos de trânsito, com final previsto para as 19h, afetarão sobretudo zonas em redor do Parque das Nações, Sacavém e Santa Iria de Azóia.

A lista das artérias que vão estar interditas ou fortemente condicionadas à circulação de trânsito foi divulgada em comunicado pela Polícia de Segurança Pública, que apela a todos os cidadãos para que evitem a circulação nas suas imediações.

