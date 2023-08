A época de férias reais em Palma de Maiorca arrancou esta semana. Os reis Felipe VI e Letizia, acompanhados pela rainha emérita Sofia, receberam esta quinta-feira a tradicional receção aos representantes da sociedade civil e política das ilhas Baleares. A noite foi de festa no Palácio de Marivent e este ano é especial porque completam-se 50 anos desta casa como residência de férias da família real e ela tem uma história para contar.

Como sempre, quando a rainha Letizia aparece a moda é tema. Este ano a soberana usou um vestido da marca Desigual, mas de uma coleção especial de uma parceria com a marca de moda italiana Stella Jean (Desigual X Stella Jean). A designer chama-se Stella Novarino trabalha em Roma e tem origens haitianas. O vestido escolhido pela rainha tem os ombros à mostra e um grande folho a fazer de top. O vestido tem uma ampla saia rodada e é longo, deixando brilhar o estampado a imitar uma pintura à mão com animais e plantas em tons de azul. Ficam à mostra as já clássicas alpercatas de Letizia, desta vez em branco e com salto em cunha.

A soberana voltou a optar por um vestido comprido com os ombros à mostra, à semelhança do ano passado. Em 2022, Letizia prestou homenagem às baleares com um vestido da marca local Charo Ruiz Ibiza. As duas rainha parecem ter combinado criar um jogo de padrões, uma vez que a emérita optou por um conjunto de calças e túnica em tons de bege e preto com um padrão que parecia imitar um efeito de pelo. O Rei optou por um look formal com um fato azul escuro com risca de giz, como mandava a etiqueta da noite: fato escuro para os homens e vestido curto para as senhoras.

Pelo segundo ano consecutivo a habitual receção teve lugar no Palácio de Marivent e, deste vez, teve 500 convidados. Depois deste evento ter sido cancelado em 2021, por causa da pandemia de Covid 19, em 2022 aconteceu pela primeira vez na residência dos reis em Maiorca, e contou com cerca de 300 convidados.

Esta receção não foi, contudo a primeira vez que vimos os soberanos na sua pausa estival. Os reis Felipe e Letizia, princesa Leonor e a infanta Sofia já tinham feito a habitual sessão fotográfica de férias de verão em Palma de Maiorca, no dia 1 de agosto. A nova família real deixou para trás a tradição de se deixar fotografar no Palácio e passou a escolher um cenário diferente na ilha para cada ano. Desta vez a família de quatro foi fotografada a passear pelos Jardins de Alfàbia, situados em Bunyola, ns Serra de Tramuntana.

Um palácio que era para ser um museu

Marivent é um palácio do século XX na ilha de Palma de Maiorca e é lá que a família real espanhola passa férias de verão há exatamente 50 anos. Mas, antes de ser um palácio da realeza, esta casa foi a residência do engenheiro grego Joan de Saridakis. Chegou em 1923 com a mulher, a escultora Laura Mournier, depois de ter trabalhado como engenheiro em minas, no Chile. Foi num terreno com 33 mil metros quadrados, a poucos quilómetros da cidade de Palma e com vista para uma baía da cidade que decidiu construir uma casa para a família.

O projeto foi encomendado ao arquiteto Guillem Forteza i Pinya e, quando ficou pronto, em 1925, foi batizado de Marivent, Mar e Vento. Quando morreu, em 1963, o grego decidiu deixar a casa ao governo da ilha, com a condição de a tornarem num museu onde a sua coleção de arte com mais 1300 obras e dois mil livros pudesse ser visitada pelo público gratuitamente, relata a Vanity Fair.

Em 1972 o chefe da casa do então príncipe Juan Carlos, que era maiorquino, conseguiu que Marivent fosse cedida aos príncipes. Depois de obras de renovação e a criação de uma piscina, tudo supervisionado por dona Sofia, no ano seguinte a casa tornou-se a residência de verão da família real. Em 1978, o filho da segunda mulher de Saridakis, e herdeiro do engenheiro reclamou que o contrato não foi cumprido e, embora tenha renunciado ao edifício, reclamou as obras, os livros e alguns móveis e 10 anos mais tarde teve a confirmação da justiça, pelo que todo este recheio foi retirado de Marivent e enviado para Barcelona.

Com o passar dos anos a rainha Sofia tornou-se a melhor embaixadora de Maiorca e nasceu a tradição de todos os anos haver uma sessão fotográfica de verão da família real no palácio, com os reis Juan Carlos e Sofia, e os três príncipes: Elena, Cristina e Felipe. Atualmente, os novos reis só lá passam duas semanas e adotaram a tradição de serem fotografados em família em diferentes pontos da ilha. Além da família real espanhola, outros convidados ilustres já passaram dias de verão em Marivent. Os anteriores príncipes de Gales, Carlos e Diana, com os dois filhos, foram convidados dos reis Juan Carlos e Sofia em 1986 e nos dois anos seguintes. A então primeira dama dos Estados Unidos Michelle Obama e a filha Sasha, também passaram pelo palácio em 2010.