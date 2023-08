Em atualização

O combate ao incêndio florestal que mobiliza mais meios na manhã deste domingo, e que começou há dois dias em Castelo Branco, está a correr favoravelmente, disse uma fonte do comando nacional da Proteção Civil à Lusa.

No combate ao incêndio de Castelo Branco, e que entretanto se alastrou ao concelho de Proença-a-Nova, estavam envolvidos, às 11h deste domingo, 1.144 operacionais, 403 veículos e três meios aéreos. Este incêndio já provocou seis feridos ligeiros, entre os quais um civil.

O fogo não tem frente ativas, mas existem vários pontos quentes, afirmaram autarcas, confirmando que os trabalhos evoluem de forma favorável. “Temos dois pontos quentes, mas que estão circunscritos”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues. O autarca disse que as próximas horas serão fundamentais para controlar o incêndio, antes de as condições meteorológicas se agravarem.

Também no concelho vizinho de Proença-a-Nova não há qualquer frente ativa, mas “três pontos quentes que ainda suscitam apreensão”, afirmou à Lusa o presidente da Câmara, João Lobo.

“Temos o perímetro todo reconhecido, já tivemos um reacendimento ou outro, mas hoje é o dia D. É o dia em que temos de conseguir consolidar o perímetro do incêndio e controlar os reacendimentos. Se conseguirmos fazer isso, teremos o incêndio em estado de resolução ao final do dia”, salientou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de alguma esperança, o autarca notou que será um dia “muito exigente”, registando-se já 32ºC, às 10:00, em Proença-a-Nova.

“A situação está muito melhor do que no sábado. As ações de combate durante a noite, com a baixa de temperatura, permitiu-nos ter agora uma situação mais favorável”, realçou João Lobo.

No último ‘briefing’ sobre o incêndio de Castelo Branco, realizado às 20:15 de sábado, o segundo Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Centro, Jody Rato, referiu que o incêndio tinha quatro frentes com bastantes projeções e a estimativa da área ardida estava nos 6.200 hectares. Na noite deste sábado, havia “aldeias confinadas” e “outras onde houve uma retirada temporária da população”. O responsável admitia um “combate difícil”, sendo que a estratégia passava “pela consolidação das áreas ardidas (para evitar reativações)” e pela aposta num “combate indireto”, com recurso a máquinas de rasto.

Este sábado, o Itinerário Complementar 8 e a Estrada Nacional 233 estavam fechadas ao trânsito às 17h55, no concelho de Proença-a-Nova.

Este domingo, às 11h30h, a Proteção Civil faz novo ponto da situação sobre o incêndio.