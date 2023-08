Portugal vai estar representado por 26 atletas, de seis modalidades, nos Campeonatos Europeus Paralímpicos, um competição que se realiza pela primeira vez, e que decorrerá entre terça-feira e 20 de agosto, em Roterdão, nos Países Baixos.

Esta será a edição inaugural de uma competição, que decorre sob a égide do Comité Paralímpico Europeu (EPC), e que se pretende que seja realizada de quatro em quatro anos, sempre no ano anterior aos Jogos Paralímpicos”, explicou Carlos Lopes, secretário-geral do Comité Paralímpico de Portugal (CPP), que lidera a missão lusa.