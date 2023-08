Simone Biles voltou à ginástica artística em força. Depois de uma pausa de dois anos para cuidar da sua saúde mental, a ginasta norte-americana venceu este sábado aquela que foi a sua primeira competição desde os Jogos Olímpicos de Tóquio.

No US Classic, em Chicago, Simone Biles ultrapassou as suas adversárias cumprindo as quatro etapas do torneio com a pontuação final de 59.100 de pontos. Quando subiu ao pódio, o público irrompeu em aplausos ensurdecedores que, segundo a Reuters, não passaram despercebidos à jovem atleta.

Simone Biles is back

???????????? Something to celebrate — Simone wins her first competitive gymnastics event since 2021. The commentary at the end of her AMAZING floor exercise is something I could live without though… pic.twitter.com/AMoLzmC5OZ — Christopher Webb (@cwebbonline) August 6, 2023

To all the mid, white, right-wing men who dumped on Simone Biles at the Tokyo Olympics, here’s your gigantic, historic middle finger. pic.twitter.com/ChJIaGs9wo — Plant Parenthood ????️‍???????????? (@mswann82) August 6, 2023

“Isto aquece o meu coração, porque é bom vir aqui e ter todo este apoio, especialmente numa época como esta, em que eu estava muito nervosa para competir novamente”, confessou.

Tal como nos treinos de sexta-feira, Biles voltou a mostrar que estará livre dos twisties — o problema que afeta os ginastas quando perdem a noção do espaço à sua volta.

“Estava a sentir-me muito bem, especialmente depois de tudo o que aconteceu durante o ano passado,” comentou a ginasta, citada na NBC Sports, acrescentando: “Todos aqueles que estavam a torcer por mim, fizeram cartazes e tudo, fizeram com que o meu coração derretesse por ver que eles ainda acreditam em mim. Estou em choque”.

Sobre o futuro, Simone Biles afirma que está a dar um passo de cada vez, mas que o próximo objetivo são os campeonatos nacionais dos EUA no final do mês de agosto. “Quem sabe, não vou pensar muito à frente”, disse Biles, citada na Reuters. “Neste momento, acho que devo apenas abraçar o que aconteceu hoje (e) ser feliz“, acrescentou.

Há dois anos, a ginasta norte-americana mudou o foco dos atletas depois de, nos Jogos Olímpicos de 2021, ter desistido de participar em algumas provas por questões psicológicas. À saída da prova, explicou que a sua lesão não era física, mas era igualmente grave: “Não confio em mim como confiava antes. Talvez esteja a envelhecer. Há dias em que toda a gente tweeta sobre ti e sentes o peso do mundo. Não somos apenas atletas. Somos pessoas e às vezes temos de dar um passo atrás”. A sua decisão fez com que a ginasta se tornasse numa das maiores ativistas na defesa da saúde mental dos atletas.