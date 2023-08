Como tinha prometido no final do mês de junho, Simone Biles está mesmo de volta. A ginasta de 26 anos vai regressar às competições este sábado, em Chicago, depois de uma pausa de dois anos para cuidar da sua saúde mental.

Segundo a Reuters, aquela que é considerada a GOAT (Greatest Of All Time ou “a melhor de todos os tempos”, em português) da ginástica artística, completou na sexta-feira os exercícios nos quatro aparelhos nos treinos de preparação para a Core Hydration US Classic, em Hoffman Estates, Illinois.

Simone Biles estará assim livre dos twisties — o problema que afeta os ginastas quando perdem a noção do espaço à sua volta. “Ela está fantástica. Nem parece que tirou algum tempo de folga“, disse a colega de equipa Sunisa Lee, depois dos treinos de sexta-feira.

Há dois anos, a ginasta norte-americana mudou o foco dos atletas depois de, nos Jogos Olímpicos de 2021, ter desistido de participar em algumas provas por questões psicológicas. À saída da prova, explicou que a sua lesão não era física, mas era igualmente grave: “Não confio em mim como confiava antes. Talvez esteja a envelhecer. Há dias em que toda a gente tweeta sobre ti e sentes o peso do mundo. Não somos apenas atletas. Somos pessoas e às vezes temos de dar um passo atrás.”

A sua decisão fez com que a ginasta se tornasse numa das maiores ativistas na defesa da saúde mental dos atletas. Nos últimos dois anos, foi a atração principal da sua tour pós-olímpica, no outono de 2021, e em abril deste ano casou-se com o jogador de futebol americano Jonathan Owens: “Sim. Oficialmente Owens”, escreveu Biles numa publicação no Instagram.

O US Classic é um dos principais eventos do calendário nacional da federação norte-americana e serve de antecâmara dos nacionais da modalidade, este ano agendados para o final de agosto em San Jose, na Califórnia. Em 2018, Biles efetuou o regresso no US Classic, após um hiato de dois anos a seguir aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, mas desta vez, a um ano de Paris2024, tem tido uma abordagem mais discreta, descartando a pressão vivida antes de Tóquio.