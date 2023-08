Praias de extensos areais dourados, águas de temperatura amena e dias de sol intermináveis. O Algarve é isto. Mas é também muito mais. É uma região com um passado histórico rico e fascinante, com uma gastronomia ímpar e um sem fim de atividades para todos os gostos e feitios, que vão desde feiras e concertos, a atividades na natureza ou até a oportunidade de testar alguns dos melhores automóveis num dos destinos mais sofisticados no Algarve.

Neste artigo damos-lhe a conhecer um outro lado do Algarve através de uma lista de atividades, locais e eventos que poderá descobrir na sua próxima visita à região mais a sul de Portugal.

Testar alguns dos melhores automóveis Mercedes-Benz em Vilamoura

A animada e sofisticada Marina de Vilamoura é destino habitual de milhares de visitantes que ali encontram uma variada oferta de restauração, animação noturna e comércio. Este verão será também palco do Mercedes-Benz On The Road, um Roadshow que dará a amantes do mundo automóvel a oportunidade de testar alguns dos modelos 100% elétricos da marca, para além do icónico Mercedes-AMG SL 63.

De 8 a 20 de agosto, os visitantes poderão ainda descobrir todas as funcionalidades do novo Classe E e saber mais sobre os Digitais Extras disponíveis a bordo de um Mercedes-Benz.

Relaxar num Spa Salino em Castro Marim

Uma visita às Salinas de Castro Marim oferece-lhe não só a oportunidade de saber mais sobre o processo de extração do sal marinho e flor de sal, como também de desfrutar de um extraordinário spa natural. As águas quentes e flutuabilidade natural das salinas proporcionam uma sensação de total relaxamento muscular. Aproveite os benefícios de uma esfoliação corporal e ainda de um envolvimento de argila e volte a casa mais relaxado e suave do que nunca.

Percorrer os 7 Vales Suspensos em Lagoa

Dos inúmeros trilhos espalhados pelo Algarve, o Percurso dos 7 Vales Suspensos, no concelho de Lagoa, é um dos mais fascinantes. Estendendo-se da Praia da Marinha à Praia Vale Centeanes ao longo de 6 km (12 km ida e volta), este percurso leva-o a conhecer a paisagem natural da arriba costeira, atravessando sete vales suspensos em tempos associados à foz de uma ribeira.

Variadas formações rochosas, algares que lhe oferecem uma vista surpreendente sobre galerias subterrâneas, praias paradisíacas e uma larga variedade de fauna e flora locais são alguns principais atrativos deste percurso que poderá ser feito em cerca de três horas. Um bom calçado de caminhada, uma mochila com água e comida e protetor solar são alguns dos itens indispensáveis para uma caminhada memorável.

Desfrutar de noites divertidas na Fatacil Lagoa

Na agenda dos grandes eventos realizados no Algarve anualmente, a Fatacil – Feira de Artesanato, Turismo, Agricultura, Comércio e Indústria de Lagoa ocupa lugar de destaque. A decorrer todos os anos desde 1980, com a presença de mais de 700 expositores, a feira oferece não só uma oportunidade para descobrir os mais variados produtos e artesanato local, como também um cartaz recheado com alguns dos maiores nomes da música nacional.

Fazer um tour gastronómico no Mercado de Loulé

A primeira década do século XX foi marcada em Loulé pela construção do seu Mercado Municipal. Idealizado pelo arquiteto Mota Gomes, o Mercado, de estilo neo-árabe inserido na Arte Nova, é uma grandiosa obra arquitetónica que evoca uma forte ligação afetiva por parte da população local. Quem o visita consegue perceber porquê. No seu interior encontra-se um mundo de produtos gastronómicos locais que o permitem conhecer a verdadeira essência desta região através de sabores intensos e únicos.

Estas são apenas algumas sugestões do muito que a região do Algarve tem para oferecer a quem a visita. Este ano, parta à descoberta destas e das muitas outras atividades, locais e eventos que lhe darão uma outra visão sobre este pequeno paraíso português.