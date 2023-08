De casaco e camisola de lã, lenço ao pescoço e com um adesivo anti-stress no pulso esquerdo. A forma como Meghan Markle surgiu em público esta semana está a dar que falar pelo aspeto e indumentária “curiosas” como a duquesa de Sussex, a residir nos EUA, se mostrou ao mundo, em pleno verão na Califórnia.

Markle, de 42 anos, foi vista na quinta-feira em Montecito, onde reside com o marido, o Príncipe Harry, desde 2020. Fazendo acompanhar-se de guarda costas, a roupa escolhida pela duquesa acabou por chamar a atenção: num dia em que as temperaturas na localidade californiana andaram entre os 18 e os 23º C, vestiu um casaco de lã creme da Max Mara, avaliado em cerca de 1482 euros, camisola de malha e um lenço de caxemira de Hermès de cerca de 1117 euros. Markle rematou o look com um tote da marca Goyard.

Meghan Markle wears anti-stress patch while Prince Harry is away in Asia https://t.co/97n0MTbQ2t pic.twitter.com/gvUIxKTsR9 — Page Six (@PageSix) August 12, 2023

Além da roupa, um outro elemento chamou à atenção na aparência de Meghan Markle: um pequeno adesivo circular no pulso esquerdo da ex-atriz, visível nas fotografias captadas pelos papparazzi.

De acordo com o Daily Mail, trata-se de um “Disco de Processamento de Biossinais” — que é como quem diz, um adesivo anti-stress — da NuCalm, uma empresa de bem-estar popular entre as celebridades da Califórnia.

O site da empresa refere que esta se foca em tecnologias para melhorar a qualidade de sono e o relaxamento dos utilizadores dos seus produtos. Supostamente, os adesivos enviam sinais ao sistema nervoso que “aceleram o início do processo de relaxamento” do corpo. A empresa garante que apenas 30 minutos do uso deste adesivo equivalem a duas ou três horas de sono reparador.

Os adesivos são de uso único e podem ser usados ao longo de um dia inteiro. São vendidos em dois planos: um pacote de 20, com um custo de 80 dólares (cerca de 73 euros), e um de 100 adesivos por 400 dólares (cerca de 365 euros). Um preço que, ao que parece, a duquesa de Sussex está disposta a pagar para descontrair.

A aparição pública acontece uns dias depois de Markle ter sido vista na primeira fila do concerto de Swift, no SoFi Stadium, em Los Angeles, segundo avançou a revista People. Enquanto isso, o príncipe Harry encontra-se no continente asiático, envolvido em projetos de filantropia.