O último episódio foi transmitido em 2019 e uma das protagonistas ainda era uma plebeia relativamente pouco conhecida quando em 2018 foi anunciado o noivado real. Meghan Markle casou entretanto com o príncipe Harry. Não se tornou princesa — o casal vive nos Estados Unidos desde 2020 e está afastado dos deveres da Casa Real britânica — mas é hoje um dos rostos mais conhecidos a nível mundial.

E essa fama está a atrair muitos espetadores à série Suits desde esta que passou a estar disponível nos canais de streaming, adianta a BBC. O drama jurídico que a atriz protagonizou entre 2011 e 2017 durante sete temporadas, de um total de 10 temporadas, teve mais de 12,8 milhões de minutos visualizados nos Estados Unidos nas últimas quatro semanas depois de ter sido adicionada ao catálogo da Netflix. Numa única semana, a série bateu duas vezes o recorde do programa mais procurado em streaming nos Estados Unidos.

No mesmo país, a série criada por Aaron Korsh, também está disponível no serviço de streaming Peacock, detido pela NBC. O fator Meghan é apontado como o principal polo de curiosidade por esta série que muitos espetadores só ficaram a saber que existia depois do compromisso real que tornou mundialmente famosa a atriz americana.

Meghan e Harry foram protagonistas de uma série documental ma Netflix que foi um dos programas mais visto da plataforma no ano passado.