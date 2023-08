Morreu entre os cinco e os sete anos e foi enterrada de barriga para baixo com um cadeado nos pés há 400 anos. O objetivo seria que esta criança do século XVII mordesse a terra, e não os vivos, e não se pudesse erguer do túmulo, refere o comunicado da Universidade Nicolaus Copernicus, em Toruń (Polónia).

O cadeado mostra que as pessoas tinham medo desta criança após a sua morte”, disse Dariusz Poliński, investigador no Instituto de Arqueologia da Universidade Nicolaus Copernicus, ao Live Science.

O arqueólogo tem coordenado as escavações em Pień, na Polónia, desde 2005 e a sua equipa já encontrou mais de 100 sepulturas num local fora dos terrenos da igreja destinado aos proscritos — os pobres, os estranhos e os “possuídos pelos demónios”. No entanto, esta é a primeira criança a ser encontrada com um cadeado triangular no dedo grande do pé — que simboliza o fim de uma etapa, a impossibilidade de comunicação entre mortos e vivos. No local, foram encontrados restos mortais de outras três crianças e mais um cadeado, mas não se sabe a quem pertenceria.

