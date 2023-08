A oposição na Câmara do Funchal criticou esta quinta-feira a aprovação de uma proposta para apoiar financeiramente duas provas de rali em Espanha, considerando “incompreensível” numa altura em que o desporto regional atravessa carências financeiras.

Num comunicado enviado às redações, a coligação Confiança (PS/BE/PDR/MPT/PAN) indica que votou contra a proposta da maioria PSD/CDS-PP que visa a atribuição de “18,3 mil euros a uma empresa de Valongo com vista à realização da competição ‘Peugeot Rally Cup Ibérica’ no Rali Princesa das Astúrias e no Rali da Catalunha”.

“Um apoio incompreensível quando o desporto regional atravessa muitas carências financeiras, com várias modalidades a ter dificuldades em manter as portas abertas, especialmente no que diz respeito às atividades desportivas de formação”, lê-se na nota.

“Algo de muito errado se passa com esta nova política desportiva do Funchal, quando a prioridade passa por patrocinar ralis no estrangeiro”, lamenta o vereador Miguel Silva Gouveia, citado no comunicado.

Por seu turno, o presidente da autarquia funchalense, o social-democrata Pedro Calado, justificou que este apoio tem como objetivo “divulgar o nome da cidade de Funchal”, quer na região, com o Rali Vinho Madeira, como “em outras provas internacionais, que se fazem em todo o mundo”.

De acordo com o autarca, o município estabeleceu um contrato de cinco mil euros para cada prova (Rali Vinho Madeira, Rali Princesa das Astúrias e Rali da Catalunha), “provas internacionais que têm uma visibilidade fantástica”.

“Eu percebo porque é que a oposição fica incomodada com o apoio ao automobilismo. Podem não gostar do automobilismo, podem não ter interesse em divulgar o automobilismo. Mas por aquilo que se viu no Rali Vinho Madeira, o automobilismo atrai milhões de espetadores“, afirmou.

Pedro Calado defendeu que esta promoção da cidade em eventos desportivos também acontece noutras modalidades, como o futebol, o andebol, a natação, a esgrima, a columbofilia ou a pesca. “Fazemos em qualquer modalidade. A oposição ficou melindrada só por ser no automobilismo? Se calhar não gostam de automobilismo“, reforçou.

Na reunião semanal da Câmara do Funchal desta quinta-feira, os vereadores aprovaram ainda, por unanimidade, um voto de pesar pela morte de um funcionário municipal num acidente de trabalho, em 2 de agosto, e dois votos de louvor aos atletas Susana Gomes e Tomás Lacerda.

O executivo da Câmara Municipal do Funchal, a principal da Madeira, é composto por seis elementos da coligação PSD/CDS-PP e cinco da Confiança (PS/BE/PDR/MPT/PAN).