Os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul vão passar a dispor de uma “linha direta” para coordenarem respostas a ameaças aos três países ou na região do Indo-Pacífico, revelou esta sexta-feira o Presidente norte-americano, Joe Biden.

Teremos uma linha direta para compartilhar informações e coordenar as nossas respostas sempre que houver uma crise na região ou a afetar qualquer um dos nossos países”, disse Biden, ao lado do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e do Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, em Camp David, residência de campo presidencial próxima de Washington DC.

Além de estabelecerem um mecanismo de consultas conjuntas para coordenar reações, na inédita cimeira trilateral de esta sexta-feira os líderes concordaram em expandir os laços de segurança e económicos, num momento em que aumentam as tensões nas suas relações com a China e com a Coreia do Norte.