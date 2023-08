A The Fladgate Partnership, empresa do setor vinícola, turístico e da distribuição, comprou três quintas na região dos Vinhos Verdes, Dão e Bairrada à Ideal Drinks, entrando no segmento dos vinhos tranquilos, segundo um comunicado enviado esta sexta-feira à Lusa.

De acordo com o comunicado enviado pela empresa liderada por Adrian Bridge, a Fladgate adquiriu a Quinta da Pedra, no Alto Minho (Vinho Verde), a Quinta de Bella (Dão) e Quinta Colinas de S. Lourenço (Bairrada) à Ideal Drinks, tendo também celebrado um “contrato de longo prazo” quanto ao Paço de Palmeira (Vinho Verde) e à Quinta da Curia.

“Esta decisão estratégica marca não só a entrada da TFP [The Fladgate Partnership] no vibrante mundo dos vinhos tranquilos, mas também reforça o compromisso do grupo em abraçar todo o potencial das diversas regiões vinícolas portuguesas, nomeadamente o Vinho Verde, a Bairrada e o Dão”, pode ler-se no comunicado da empresa sediada em Vila Nova de Gaia (distrito do Porto).

Questionada sobre o valor do negócio, fonte oficial da The Fladgate Partnership disse à Lusa que os montantes não vão ser revelados publicamente.

“A TFP congratula-se por incorporar todas as equipas, bem como a de enologia e viticultura, lideradas pelo reconhecido consultor Pascal Chatonnet, garantindo assim que não há despedimentos nesta aquisição”, assegura ainda a empresa.

Segundo o comunicado da empresa, ao trazer as propriedades para o seu grupo, que já exporta 93% dos seus vinhos, “a empresa pretende não só mostrar a diversidade dos vinhos portugueses, mas também aumentar o portefólio global de vinhos com uma gama de vinhos tranquilos notáveis”.

Para Adrian Bridge, citado no comunicado, a “decisão estratégica” da TFP é prova do seu “compromisso com a herança vitivinícola de Portugal e a qualidade excepcional dos vinhos produzidos nas regiões do Vinho Verde, Bairrada e Dão”.

A empresa fundadora da The Fladgate Partnership é a Taylor’s, que data de 1692. Em 2001 adquire a Croft, fundada em 1588, que já celebrou o seu 430.º aniversário. Com as suas outras casas (Fonseca e Krohn), é líder na produção de categorias especiais de vinho do Porto, que vende em mais de 105 países.

O grupo possui ainda o Vintage House Hotel, no Pinhão (Alijó, distrito de Vila Real), e, em Vila Nova de Gaia, o The Yeatman Hotel e o World of Wine (WOW), um complexo de museus/experiências, áreas de restauração (restaurantes, bares, cafés), uma escola de vinhos e várias lojas na zona histórica.