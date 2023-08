Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

A ONU considerou, este sábado, “hediondo” o novo ataque russo contra civis no centro de Chernihiv, norte da Ucrânia, que matou pelo menos sete pessoas e feriu 129, segundo as autoridades locais.

“É hediondo atacar a praça principal de uma cidade grande pela manhã, quando as pessoas estão a caminhar, algumas a caminho da igreja para celebrar um feriado religioso”, afirmou a coordenadora humanitária da Organização das Nações Unidas (ONU) na Ucrânia, Denise Brown, citada em comunicado.

A responsável acrescentou que condena este “padrão de ataques russos repetidos em zonas povoadas da Ucrânia, provocando a morte, a destruição em massa e crescentes necessidades humanitárias”.

“Tem de parar”, reforçou Denise Brown, algumas horas depois do ataque com mísseis na cidade, localizada a 100 quilómetros da fronteira com a Rússia.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se encontra atualmente em visita oficial à Suécia, condenou o incidente nas suas redes sociais e acrescentou que estas ações mostram o que é “viver ao lado de um Estado terrorista”.

“Um míssil russo atingiu o coração de Chernihiv, uma praça, uma universidade e um teatro. A Rússia transformou um sábado normal num dia de luto e perda. Há vítimas. As minhas condolências a todos os que perderam um ente querido […]. É contra isto que estamos a unir o mundo inteiro”, escreveu na sua conta na rede social X, antigo Twitter.

“Exorto o mundo a enfrentar o terrorismo russo. Deem à Ucrânia ferramentas adicionais para salvaguardar a vida. Para que a vida ganhe, a Rússia tem de perder esta guerra”, sublinhou Zelensky.

Chernihiv, que fica a 140 quilómetros a norte de Kiev, tem sido uma cidade constantemente cercada pelas tropas russas desde o início da invasão — em fevereiro de 2022 -, embora o exército ucraniano tenha conseguido conter os seus ataques e evitar que caísse sob controlo inimigo.

