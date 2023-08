Na Suécia desde este sábado de manhã, para discutir “parcerias, cooperação em matéria de defesa, integração da UE e segurança comum euro-atlântica”, foi Volodymyr Zelensky quem fez saber ao mundo o que tinha acabado de acontecer a quase 1.400 quilómetros de distância, em Chernihiv, cidade no norte da Ucrânia a cerca de 50 quilómetros da fronteira com a Bielorrússia.

“É isto que é uma vizinhança com um Estado terrorista, é contra isto que unimos o mundo inteiro. Um míssil russo acertou mesmo no centro da cidade, na nossa Chernihiv. Uma praça, a universidade politécnica, um teatro. Um sábado normal, que a Rússia transformou num dia de dor e perda”, acusou o Presidente ucraniano no Telegram, pouco depois do meio-dia, menos duas horas em Portugal, a acompanhar um vídeo onde se pode ver a destruição, sobretudo material, provocada pelo ataque, mas que termina com a imagem de uma pessoa tombada no lugar do condutor, dentro de um carro semidestruído.

This is what it means to live next to a terrorist state. This is what we are uniting the entire world against.

Today, a Russian missile hit the heart of Chernihiv. A square, a university, and a theater. Russia turned an ordinary Saturday into a day of pain and loss. There are… pic.twitter.com/AMgXCVfR7h

