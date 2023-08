As palavras na conferência de imprensa antes do encontro abriam espaço a uma surpresa na baliza, a teoria passou mesmo para a prática. No entanto, nem tudo foi como se poderia pensar. Logo à cabeça porque a opção recaiu em Samuel Soares, que após o erro no jogo particular com o Burnley parecia de vez “riscado” no Benfica, e não no reforço Trubin, o guarda-redes mais caro de sempre dos encarnados. Depois porque a posição de Vlachodimos ficou bem mais “beliscada”, tendo em conta tudo o que aconteceu no Seixal ainda antes de Roger Schmidt divulgar o onze inicial aos jogadores na última palestra com os convocados.

De acordo com o jornal Record e A Bola, o internacional grego não gostou de perceber que iria para o banco de suplentes (por troca com Samuel Soares) e teve uma discussão com o treinador alemão ainda a propósito das palavras que Schmidt tivera na véspera a seu propósito. Após o sucedido, foi entendido afastar o guarda-redes da lista de jogo e Trubin acabou por entrar como guardião suplente sem que Vlachodimos tivesse sequer marcado presença na Luz para ver o encontro. De recordar que o helénico jogava há 35 partidas seguidas na Liga pelo Benfica, sendo agora trocado pelo vencedor da Taça Intercontinental Sub-20 no ano passado que fez só o segundo jogo pela equipa principal dos encarnados, primeiro como titular.

Nos próximos dias serão conhecidos mais pormenores sobre este caso, nomeadamente a possibilidade de ser aberto um processo disciplinar a Vlachodimos pelo sucedido. O grego não gostou da forma como foi colocado como “culpado número 1” da derrota do Benfica no Bessa, considerando que foram muitos e partilhados os erros dos campeões que levaram ao desaire com o Boavista, e pior ficou ao ouvir as palavras de Schmidt na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Estrela da Amadora, onde admitiu que o guarda-redes poderia ter feito melhor na partida contra os axadrezados que foi decidida aos 90+13′.

“Críticas a Vlachodimos? Honestamente, não foi o melhor dia dele. Isso é óbvio e não há que escondê-lo. Já fez jogos muito bons e agora podia ter feito melhor. Se virem o jogo, houve momentos em que o Boavista podia fazer golo e acabou por fazer. Mas não foi só ele, toda a nossa exibição a nível defensivo podia ter sido melhor. Uma bola longa, depois um penálti, um contra-ataque onde não fomos perfeitos taticamente… Foi uma questão para a toda a equipa. Em última instância é o guarda-redes que tem de prevenir que haja golos e nestes momentos podia ter feito melhor”, assumiu o germânico na conferência desta sexta-feira.

Depois da derrota no Bessa, o Benfica conquista o seu 1.º triunfo na Liga ???????? ⚠Os encarnados venceram os 4 últimos jogos realizados na Luz, sempre sem sofrer golos pic.twitter.com/rknoqpTXS1 — Playmaker (@playmaker_PT) August 19, 2023

“Depois de segunda-feira [jogo com o Boavista], ficou claro que queria energia fresca nesta posição e tinha de mudar de guarda-redes. Decidi apostar em nova energia na posição de guarda-redes. O Samuel [Soares] esteve muito bem na pré-época, estava muito perto e decidimos dar-lhe uma oportunidade. Trubin é um jogador importante mas está há pouco tempo connosco e portanto fazia sentido dar oportunidade ao Samu. Temos três guarda-redes muito bons”, comentou Schmidt após o triunfo com o Estrela, já na sala de imprensa. “Se Vlachodimos pediu esclarecimentos? Não tenho comentários a fazer sobre isso”, acrescentou.

Benfica continua invicto nas receções ao Est. Amadora: em 18 jogos, soma 16 vitórias e 2 empates ⚠10.ª vitória consecutiva do Benfica em casa frente ao Est. Amadora pic.twitter.com/0Cprp04BQS — Playmaker (@playmaker_PT) August 19, 2023

“Podíamos ter tornado o jogo mais fácil, pois tivemos muitas ocasiões. O guarda-redes deles defendeu várias vezes e o Estrela tinha muitos jogadores atrás da linha da bola. Há que ser paciente nestes casos. Estou muito feliz com os jogadores, Samuel Soares esteve bem na baliza, as substituições resultaram, Neres deu duas assistências e mudou o jogo, o Casper [Tengstedt] marcou o seu primeiro golo. Há motivos para estar satisfeito. O primeiro golo é sempre importante, o jogo torna-se diferente. Quando se falha ocasiões o adversário ganha confiança. Podíamos ter marcado cinco ou seis. Mostrámos uma boa mentalidade e qualidade. Estou feliz. Em condições normais teríamos marcado mais, há jogos onde fazemos menos remates e marcamos cinco golos”, tinha resumido antes o técnico alemão em declarações na flash interview da BTV.

Tengstedt não marcava há 9 meses: o seu último golo foi em novembro de 2022, ainda ao serviço do Rosenborg – bisou nesse jogo ⚠ Tengstedt é o 3.º ???????? a marcar pelo Benfica, depois de Manniche e Bah pic.twitter.com/Gfu0NcQJMc — Playmaker (@playmaker_PT) August 19, 2023