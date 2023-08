Podiam ser apenas mais uns Campeonatos do Mundo de canoagem, eram tudo menos apenas mais uns Campeonatos do Mundo de canoagem. “É o Mundial mais competitivo de todo o ciclo. O sistema de classificação é muito difícil pelo número de quotas bastante reduzido, só para os seis a oito primeiros. Em alguns dos barcos este é mesmo o único momento de apuramento, como o K4″, destacava esta terça-feira o diretor para o Alto Rendimento da Federação, Ricardo Machado, em declarações à Lusa em Duisburgo, com essa esperança de poder igualar ou mesmo superar os nove atletas de Tóquio-2020 em Paris dentro de um contexto competitivo muito complicado tendo em conta o número escasso de vagas para os Jogos Olímpicos.

Como é normal, e num dia marcado pela participação de muitos portugueses nas eliminatórias, Fernando Pimenta surgia como principal destaque. No entanto, e sem perder a habitual confiança naquilo que pode ser capaz de fazer, o canoísta de Ponte de Lima admitia dificuldades acrescidas pelos problemas que foi tendo durante a preparação para estes Campeonatos do Mundo que se realizam na Alemanha até domingo.

“Ainda não estou na melhor forma por causa de duas situações, seguidas, que me deitaram bastante abaixo. Só quem me tem acompanhado sabe o que me custou voltar aos treinos e ritmo, aos trabalhos e resistência, muito importantes na minha categoria. O importante é garantir a qualificação para Paris porque se não o conseguir depois será muito difícil ter foco único para os Jogos Olímpicos, pois teria de passar por mais uma fase. O pódio depois seria fantástico. Em termos motivacionais, é sempre bastante positivo mas sabemos que todos os adversários querem o mesmo. Vamos passo a passo, prova a prova procurar boas sensações, mas uma medalha seria ótimo para manter a estatística dos últimos anos e ganhar cada vez mais confiança para os Jogos”, destacara Pimenta antes do arranque dos Mundiais onde tentava a 20.ª medalha, somando não só as conquistas em K1 500 e 1.000, K2 500 e K4 1.000 mas também as maratonas.

Logo a abrir o primeiro dia, o medalhado olímpico (prata em Londres-2012 com Emanuel Silva em K2 1.000, bronze em Tóquio-2021 em K1.1000) começou com uma vitória na primeira de seis corridas das eliminatórias do K1 500, terminando com o tempo de 1.38,804 à frente dos também qualificados Inigo Pena (Espanha, 1.39,466), Ashton Reiser (Nova Zelândia, 1.40,588) e Yusuke Miyata (Japão, 1.41,870). Ren Holten Poulsen (Dinamarca, 1.39,275), Moritz Florstedt (Alemanha, 1.37,742), Josef Dostal (Rep. Checa, 1.40,385), Timon Maurer (Áustria, 1.39,153) e Jean van der Westhuyzen (Austrália, 1.39,876) ganharam as outras eliminatórias, sendo que outros nomes como o húngaro Balint Kopasz geriram o seu andamento.

À tarde, seguia-se a qualificação do K1 1.000, com o português a entrar na segunda regata de apuramento que levava os cinco primeiros para as quatro meias-finais desta quinta-feira e com mais uma vitória tranquila com o tempo 3.40,275 que permitiu avançar para a fase seguinte. De recordar que os seis primeiros em K1 1.000 conseguem o apuramento direto para os Jogos Olímpicos de Paris na distância.

