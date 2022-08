Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma final no sábado, outra final no sábado apenas uma hora depois e numa distância mais longa, mais uma final no domingo em equipas mistas, outra final no domingo a fechar os Mundiais. Fernando Pimenta não tinha propriamente o calendário mais fácil nos Campeonatos do Mundo de canoagem, que estão no seu quarto dia em Halifax, mas nem por isso as dificuldades significavam obstáculos intransponíveis para um atleta habituado ao sucesso e que nesta fase do ciclo olímpico de 2024 tem outros objetivos em mente.

“Quem tem duas medalhas olímpicas e vários títulos europeus e mundiais pode desfrutar de experiências. Aqui não tem a obrigação de defender o título mundial em K1 1.000 metros nem a prata nos 5.000, pois quem tem a carreira do Fernando [Pimenta] só tem de estar tranquilo. Vem para se divertir mas, obviamente, com responsabilidade. Quero que desfrute. Se houvesse qualquer tipo de pressão, não viria a estes mundiais competir em quatro eventos”, explicava o seu treinador de sempre, Hélio Lucas.

Foi nesse contexto que terminou a final de K1 500 na terceira posição, ganhando uma medalha de bronze numa distância que não costuma fazer, era nesse contexto que chegava à final do K1 1.000, disciplina onde tem sido um dos melhores com um bronze olímpico nos Jogos de 2020, duas vitórias entre cinco medalhas em Mundiais e vários pódios Europeus nos últimos anos. E, mesmo não conseguindo defender o título do ano passado, Pimenta somou mais uma medalha, neste caso a de prata numa decisão ao photo finish.

Numa prova disputada ao milímetro (literalmente) até ao final, Fernando Pimenta acabou por perder por 0,05 segundos para o húngaro Balint Kopasz, campeão olímpico em título e que tinha sido vice-campeão mundial em 2021 depois da vitória em 2019. O magiar terminou com o tempo de 3.38,93 contra 3.38,98 do atleta português. O alemão Jacob Schopf, campeão europeu no ano passado em K2 1.000 (onde tem um largo currículo), ficou com a medalha de bronze (3.40,27) numa das melhores finais do dia, batendo entre outros o australiano Thomas Green (3.41,49) e o checo Josef Dostal (3.41,53).

Desta forma, Portugal termina o quarto e penúltimo dia dos Mundiais de Halifax com três medalhas: prata de Fernando Pimenta em K1 1.000, bronze de Fernando Pimenta em K1 500 e bronze de Norberto Mourão na paracanoagem em VL2. Já o K4 500, com João Ribeiro, Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela, acabou a sua final na sétima posição. Este domingo a Seleção terá mais cinco finais A: Teresa Portela em K1 200, Kevin Santos em K1 200, João Ribeiro e Messias Baptista em K2 500, Fernando Pimenta e Teresa Portela em K2 500 mistos e, na última prova do dia, Fernando Pimenta em K1 5.000.