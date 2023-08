Em atualização

O avião em que seguia Yevgeny Prigozhin, líder do grupo Wagner, caiu esta quarta-feira na Rússia durante uma viagem entre Moscovo e São Petersburgo. A informação foi avançada pela Agência Federal dos Transportes Aéreos da Rússia, citada pela agência russa TASS.

Ao longo do último ano, Prigozhin tornou-se uma figura de grande destaque — chegou mesmo a ser apontado como um possível sucessor do Presidente russo — devido à participação dos seus combatentes na guerra na Ucrânia, particularmente na conquista da cidade de Bakhmut. Durante esse tempo, o líder dos Wagner tornou-se um crítico vocal das chefias militares russas, incluindo o ministério da Defesa e o chefe do Estado-maior, que responsabilizou pela morte dos seus mercenários. As críticas duras culminaram numa rebelião que organizou em direção a Moscovo e que acabou por suspensa para não “derramar sangue” e levou o Kremlin a enviá-lo para a Bielorrússia.

