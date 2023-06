Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia

As semelhanças foram-se desenhando ao longo de todo o conflito na Ucrânia – sempre em paralelo – e ganharam, esta sexta-feira, contornos de realidade. Uma guerra interna pela liderança militar, entre o poder instalado das forças armadas e uma poderosa e influente organização paramilitar, ameaça transformar-se num banho de sangue — e, de caminho, mudar o curso da história.

Podíamos estar a falar do evento histórico que consolidou o poder de Hitler na Alemanha nazi – a conhecida “Noite das Facas Longas”. Em vez disso, referimo-nos aos eventos das últimas 24 horas, durante as quais o líder do grupo Wagner declarou uma “insurreição” contra as chefias do exército russo, numa tentativa de golpe declarado contra o ministro da Defesa, Serguei Shoigu, e o Chefe de Estado-Maior, Valery Gerasimov — e, ainda que Yevgeny Prigozhin não o admita, do regime russo encabeçado por Vladimir Putin.

