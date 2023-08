O primeiro debate entre candidatos republicanos, que disputam a nomeação para a eleição presidencial de 2024, foi um retrato fiel das sondagens: de um lado, Donald Trump (ausente do debate) e que arrebata mais de metade das intenções de voto para as eleições primárias do Partido Republicano; do outro, todos os outros candidatos, a tentarem aproveitar o tempo de antena para angariarem eleitores, antes do começo das primárias, em janeiro. O debate, que juntou oito dos onze candidatos à nomeação republicana, em Milwaukee, ficou marcado pelas divergências em torno de Donald Trump e do apoio americano à Ucrânia.

O debate já ia com mais de uma hora de duração quando os candidatos se centraram no ex-presidente Trump, “o elefante que não está na sala”, como lhe chamou o moderador da Fox News Bret Baier. As opiniões dividiram-se quando os candidatos foram questionados sobre se apoiariam o candidato Donald Trump (caso o ex-presidente consiga a nomeação, o mais provável) mesmo que este seja condenado em algum dos processos judiciais que enfrenta.

#DEMOCRACY24: Republican presidential candidates made their pitch to the American voters tonight during the first GOP debate. https://t.co/7yglT97iK2 pic.twitter.com/OiGn83mxwp — Fox News (@FoxNews) August 24, 2023

