À medida que se aproximam as primárias republicanas, as sondagens continuam a apontar para o mesmo cenário: uma vitória folgada de Donald Trump. É, por isso, cada vez menos provável que o Partido Republicano apresente, um 2024, um outro candidato para disputar a eleição com Joe Biden. Na última sondagem conhecida, divulgada esta segunda-feira pelo New York Times, Trump surge à frente, com 54% dos votos, a uma distância considerável, de quase 40 pontos, de Ron DeSantis (o atual governador da Florida, que recolhe 17%). O ex-presidente lidera em todos os grupos etários, geográficos e socieconómicos, apesar dos vários processos judiciais que tem sido alvo.

Na sondagem, realizada pelo Siena College para o NYT, Donald Trump é claramente o favorito. Para além de DeSantis (considerado o maior adversário do ex-presidente mas que se mantém longe de conquistar o eleitorado republicano), os restantes candidatos têm resultados residuais. O ex-vice-presidente Mike Pence recolhe 3% das preferências, assim como o senador da Carolina do Sul Tim Scott e a ex-embaixadora Nikki Haley. Ainda mais para trás, com 2%, surgem o empresário de origem indiana Vivek Ramaswamy e o antigo governador de Nova Jérsia Chris Christie.

A diferença entre Trump e DeSantis é tão significativa que, mesmo que os restantes candidatos se retirassem da corrida, Trump ganharia as primárias sem dificuldade. Neste caso, recolheria 61%, contra 31% de DeSantis.

O ex-presidente Trump lidera as preferências em todos os grupos analisados pela sondagem. Tem vantagem em todos os grupos etários, especialmente entre os maiores de 65 anos (grupo em que DeSantis recolhe apenas 9% das preferências); no que diz respeito ao nível de escolaridade, mesmo entre as pessoas com diploma universitário o cenário é também desfavorável ao atual governador da Florida, que, neste grupo, reúne 25% dos votos, contra 37% de Trump; já em relação ao nível de rendimentos, Trump alarga a vantagem (mais 56% que DeSantis) entre os eleitores que recebem menos de 50 mil dólares/ano (cerca de 45 mil euros) e, mesmo entre os mais ricos, fica 23 pontos à frente. Trump bate DeSantis também entre as mulheres e vence tanto nas grandes cidades como em zonas rurais.

Trump mantém larga vantagem a cinco meses do início das primárias

Uma larga maioria dos inquiridos considera o ex-presidente um “líder mais forte” (69% vs 22% de DeSantis) e que consegue executar (“get things done”). Questinados sobre quais dos dois candidatos à nomeação republicana é o mais apto para “bater Joe Biden” na corrida presidencial, Trump lidera confortavelmente (58% vs 28%). Ron DeSantis, que tem sido apelidado por Trump como Ron DeSanctimonious, leva vantagem em apenas dois indicadores: é visto como o candidato com maior nível de moralidade e como o mais simpático, mas por margens muito curtas.

A sondagem divulgada esta segunda-feira está em linha com a média das restantes sondagens relativas às primárias republicanas. Segundo o site especializado FiveThirtyEight, que agrega todos os estudos de opinião realizados, Trump recolhe 52,6% dos votos, enquanto DeSantis se fica pelos 15,6% — na prática, os mesmos 37% pontos de diferença apontados pela sondagem mais recente. Enquanto Trump mantém uma tendência de voto estável, e até regista um ligeiro crescimento, DeSantis tem vindo a cair consecutivamente nas intenções de voto (chegou a recolher 40% das preferências, em fevereiro de 2023, ficando agora por menos de metade desse valor).

Com uma vantagem desta magnitude, consolidada ao longo do último ano, o ex-presidente é o favorito à nomeação republicana. As primárias arrancam a 15 de janeiro de 2024, no estado do Iowa.