A campanha de segurança rodoviária “Taxa Zero ao Volante” registou 884 infrações relativas à condução sob efeito de álcool entre os dias 17 e 23 de agosto, segundo um balanço esta quinta-feira divulgado.

Realizada em conjunto pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana (GNR), a operação fiscalizou 48.809 veículos (35.127 pela GNR e 13.782 pela PSP), resultando num total de 13.691 infrações (9.273 pela GNR e 4.418 pela PSP), das quais 884 estiveram associadas ao álcool (710 detetadas pela GNR e 174 pela PSP).

No período da campanha foram registados 2.694 acidentes, de que resultaram seis mortos, 63 feridos graves e 903 feridos leves. Face ao mesmo período de 2022, registaram-se menos oito mortos, menos três feridos graves, menos 56 feridos ligeiros e menos 23 acidentes.

Segundo as autoridades, as seis vítimas mortais (cinco do sexo masculino) tinham entre 28 e 81 anos e resultaram de acidentes nos distritos de Setúbal (2), Vila Real, Braga, Viseu e Évora.

Na origem dos acidentes estiveram três despistes – dois automóveis e uma mota –, duas colisões entre veículos – que envolveram um ligeiro de passageiros, um ligeiro de mercadorias, um camião e uma viatura agrícola – e uma colisão de uma mota com um obstáculo na estrada.

A campanha, integrada no Plano Nacional de Fiscalização de 2023, contou ainda com cinco ações de sensibilização da ANSR para os riscos da condução sob influência do álcool, efetuadas nas localidades de Lisboa, Almada, Figueira da Foz, Amarante e Faro, abrangendo 479 condutores e passageiros.