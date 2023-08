O Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB) recebeu 702 novos estudantes na 1.ª fase do concurso nacional de acesso (CNA), um aumento de mais 42 alunos face a 2022.

“O aumento de novos estudantes colocados, num ano em que o número nacional de candidatos diminuiu consideravelmente, é motivo de enorme satisfação para toda a comunidade académica e é o resultado do trabalho de todos que tem permitido, no passado recente, afirmar o IPCB como uma instituição credível e rigorosa, e de atitude renovada”, referiu, em comunicado, o presidente desta instituição de ensino superior público, António Fernandes.

Na 1.ª fase do CNA de 2023 foram colocados no IPCB 702 novos estudantes. Comparativamente com o ano de 2022 verifica-se um aumento de 6% (mais 42 estudantes) quando, a nível nacional, se verificou uma diminuição nas candidaturas de 4%, face à mesma fase do ano anterior, bem como uma diminuição de 0,7% dos estudantes colocados em relação à mesma fase do concurso de 2022″, lê-se na nota.