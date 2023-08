Não é qualquer atleta de 43 anos que consegue entrar num court do US Open e ser ovacionada como Venus Williams. No entanto, ao enfrentar a belga Greet Minnen (atual 62.ª do ranking mundial do WTA), na primeira ronda do Grand Slam, a juventude da adversária de 26 anos impôs-lhe um duplo 6-1 que a afastou do torneio naquele que foi o encontro número 100 da norte-americana neste major.

“Desde que tinha cinco ou seis anos, a Venus aparecia na televisão em quase todos os Slams. Ela ia longe em todos os torneios”, comentou Minnen. “Sempre foi uma jogadora incrível e ainda o é agora. Eu sabia que tinha que trazer o meu melhor jogo para vencê-la. Mesmo sendo um pouco mais velha, ela continua a bater muito bem na bola”, acrescentou sobre uma adversário que chegou à final do US Open pela primeira vez no mesmo ano de 1997 em que a belga tinha nascido.

Venus Williams pulling up to her 24th US Open ???? (via @darcymaine_espn) pic.twitter.com/bl0twlEbt7 — Bastien Fachan (@BastienFachan) August 29, 2023

Apesar do reconhecimento da adversária, Venus Williams esteve longe de apresentar o ténis que lhe valeu cinco vitórias em Wimbledon (2000, 2001, 2005, 2007 e 2008) e duas no US Open (2000 e 2001), num total de sete Grand Slams, o maior registo entre jogadoras no ativo. A entrada no Major norte-americano fez-se via wildcard dado que a tenista ocupa atualmente o 410.º lugar no ranking mundial, tendo realizado apenas nove jogos antes da partida frente a Greet Minnen. Durante o mês de agosto, Venus Williams tinha inclusivamente vencido a número 16 do mundo, Veronika Kudermetova, no Masters 1.000 de Cincinnati, mas oS problemas físicos não perdoaram desta vez.

As lesões de Venus Williams não a largaram na chegada à edição 2023 do US Open. Uma semana antes do Grand Slam, a tenista foi forçada a sair do quadro competitivo do Open de Cleveland. No Arthur Ashe Stadium, não conseguiu esconder o calvário num ato de resiliência que deixa em aberto se não estava nos planos da norte-americana que esta fosse a sua última participação Major do qual é recordista de presenças (24). “Tenho que agradecer muito aos meus médicos por me ajudarem a chegar aqui. Isso por si só foi uma bênção”, analisou. “Adoro jogar aqui. Dei tudo de mim hoje. Fiz ótimas jogadas, mas ela teve respostas incríveis para isso”, acrescentou a jogadora que apresentou visíveis problemas nas subidas à rede.

A 100th match at the #USOpen for Venus Williams. She faces Greet Minnen to start the evening. Walkouts Presented by @MountSinaiNYC pic.twitter.com/EzFbf0BDgT — US Open Tennis (@usopen) August 29, 2023

Esperava-se que Venus caísse, mas não com o estrondo que foi. Visivelmente condicionada num joelho, a tenista foi derrotada em apenas 1h14 num encontro onde conseguiu somente 57% de eficácia no primeiro serviço. Em simultâneo, venceu apenas três dos pontos em que teve que recorrer ao segundo serviço. Juntou ainda 18 erros não forçados aos só dez winners. “Para mim, foi incrível enfrentar uma lenda como ela. Tenho um enorme respeito”, disse, apesar de tudo, Greet Minnen que vai defrontar outra norte-americana, no caso, Sachia Vickery, outra das surpresas da primeira ronda ao eliminar Donna Vekic.