Ainda antes do início do Campeonato da Europa de voleibol, o selecionador nacional João José não deixou grandes dúvidas em relação aos objetivos de Portugal: passar a primeira fase era “obrigatório”. E o passo inicial foi alcançado, com a seleção portuguesa a vencer a Roménia por 3-0 na jornada inaugural da fase de grupos e a carimbar a primeira vitória de sempre no arranque da competição.

“Estou muito contente com a vitória, porque resulta do trabalho que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos meses. É o primeiro ano em que estou a representar a Seleção Nacional e só espero poder continuar a ajudar a equipa a conseguir bons resultados. Frente a França será um jogo diferente e temos de estar preparados para dar o nosso melhor”, explicou José Pinto, oposto do Esmoriz, antecipando desde logo a partida contra desta quinta-feira contra os atuais campeões olímpicos e campeões europeus em 2015.

Na antevisão, João José reconhecia o favoritismo francês, mas garantia que os objetivos portugueses eram os mesmos. “Contra a Roménia fomos muito competentes taticamente e capazes de manter os níveis de concentração ao longo do jogo. O jogo frente a França terá características diferentes e vai exigir maior capacidade física da nossa parte. Será um novo dia, com novas tarefas, mas com o mesmo objetivo. São 23h aqui, acabámos de jantar e amanhã às 14h50 já estamos outra vez a caminho do pavilhão. Mas não são queixumes, são as circunstâncias e temos de lidar com elas”, defendeu o selecionador nacional.

Portugal enfrentava um adversário com quem tinha perdido os últimos dois encontros por 3-0, entre o último Campeonato da Europa e a Liga das Nações de 2019, mas começou muito bem e deixou desde logo a ideia de que não iria vender barata a vitória. A Seleção Nacional não permitiu que França fugisse no marcador nos instantes iniciais, chegando até a alcançar uma vantagem de dois pontos, e conseguiu manter o resultado bastante equilibrado até meio do set.

A partir daí, porém, os franceses implementaram uma superioridade que culminou em sete pontos de vantagem (20-13). Portugal ainda reagiu na ponta final, carimbando dois pontos consecutivos e anulando um set point, mas já não conseguiu reverter a desvantagem (25-21). A Seleção repetiu o bom arranque no segundo set, conquistando os dois primeiros pontos e mantendo uma vantagem que durou praticamente até ao ponto intermédio do set (10-11).

Três pontos seguidos recuperaram a vantagem portuguesa, que começou por desperdiçar um set point. João José pediu time out, Portugal ainda concedeu o empate em duas ocasiões mas acabou mesmo por conquistar um histórico set (25-27) contra França e igualar a partida: para se perceber a relevância do feito português, os gauleses também permitiram dois set points em dois sets distintos à Turquia, esta quarta-feira, mas acabaram por reverter a situação e agarrar a vitória.

Os franceses entraram no terceiro set com vontade de resolver a questão e depressa chegaram aos quatro pontos de diferença (7-3), com a Seleção Nacional a encurtar distâncias a partir de um desconto de tempo eficaz por parte do selecionador antes de voltar a sofrer com a superioridade adversária (17-11). França venceu mesmo o terceiro set (25-19) e recuperou a liderança do marcador, confirmando a vitória num quarto set em que os portugueses já não conseguiram dar a mesma resposta (25-15). Portugal leva agora um triunfo e uma derrota no Europeu de voleibol, defrontando a Grécia já esta quinta-feira na terceira jornada do Grupo D (17h).