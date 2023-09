A Federação Agrícola dos Açores considerou que a subida de 9,1 cêntimos por litro no gasóleo agrícola no arquipélago, a partir de esta sexta-feira, penaliza o setor, que enfrenta “cada vez mais dificuldades”, e apelou à intervenção do executivo regional.

O Governo Regional dos Açores anunciou uma subida de 9,1 cêntimos por litro no gasóleo agrícola a partir de esta sexta-feira, o que vem penalizar o setor que mais tem contribuído para o equilíbrio da coesão socioeconómica regional, ainda para mais num período que coincide com a colheita dos milhos forrageiros e com o forte aumento do consumo de combustíveis”, afirma a federação, presidida por Jorge Rita, numa nota de imprensa.

O organismo alerta que o aumento do combustível “tem penalizado de forma significativa” os setores produtivos da região, como o agrícola, e sublinha que “os custos dos fatores de produção das explorações sofreram aumentos“.

Segundo a federação, os agricultores são confrontados com cada vez mais dificuldades, enquanto as receitas e os rendimentos diários “têm vindo a diminuir devido às baixas do preço do leite”.

No atual “período de austeridade“, a federação apela à intervenção do Governo dos Açores para “uma atenção particular” que garanta a sustentabilidade e a competitividade da região.

De acordo com um despacho publicado em Jornal Oficial, o preço da gasolina nos Açores subiu esta sexta-feira 4,9 cêntimos por litro e o preço do gasóleo 9,1 cêntimos por litro.

Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas, definido noutro despacho, subiu 9,1 cêntimos.

O executivo açoriano justifica o “ajustamento do preço máximo de venda ao público” dos combustíveis com “as recentes variações no mercado internacional das cotações de referência dos produtos petrolíferos e energéticos”.