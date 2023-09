Depois da vitória do Al Hilal perante o Al Ittihad, o Al Nassr podia aproveitar para se colocar a três pontos da equipa de Nuno Espírito Santo e não deixar fugir o grupo que tem liderado a liga saudita ao longo das cinco jornadas iniciais. Para isso, porém, era preciso somar a terceira vitória consecutiva e derrotar o Al Hazem, o conjunto do treinador português Filipe Gouveia.

Com cinco golos e duas assistências no arranque da temporada, Cristiano Ronaldo foi recentemente eleito o melhor jogador do mês de agosto na Arábia Saudita e esta sexta-feira surgiu naturalmente na lista de Roberto Martínez para os compromissos da Seleção Nacional. O avançado português parece estar a reencontrar um momento de forma que há muito não surgia, desde o início da segunda passagem pelo Manchester United — e quem lucra com isso é o Al Nassr, que já conquistou a Taça do Clubes Campeões Árabes e vai procurar melhorar o segundo lugar do ano passado no Campeonato.

Este sábado, na visita ao Al Hazem em Buraidah, Cristiano Ronaldo e Otávio eram titulares na equipa de Luís Castro, que também lançava Laporte, Brozovic e Mané, deixando Alex Telles no banco. Do outro lado, no conjunto de Filipe Gouveia, surgia Tozé: médio de 30 anos formado no FC Porto que representou os dragões, o Estoril, o V. Guimarães e o Moreirense antes de rumar à Arábia Saudita.

Não foi preciso esperar muito para perceber que o Al Nassr era claramente superior ao adversário, assumindo a larga maioria da posse de bola e encostando o Al Hazem ao próprio meio-campo. Al-Khaibari colocou a bola no fundo da baliza ainda dentro dos 10 minutos iniciais, mas o golo foi anulado por fora de jogo (8′), e Ronaldo ficou muito perto de abrir o marcador com um pontapé forte que passou ao lado. A equipa de Filipe Gouveia procurou reagir, mas o remate de Vina foi intercetado pelo guarda-redes Nawaf Alaqidi (27′).

O Al Nassr conseguiu colocar-se em vantagem pouco depois da meia-hora, quando Ronaldo surgiu no corredor central e assistiu Ghareeb para o primeiro golo do jogo (33′). Mané também marcou pouco depois, com o golo a ser anulado devido a uma falta no início da jogada (39′), e Al-Khaibari aumentou a vantagem já nos descontos ao surgir completamente esquecido ao segundo poste na sequência de um canto (45+8′). Ao intervalo, a equipa de Luís Castro vencia com toda a naturalidade e parecia encaminhada para a terceira vitória consecutiva.

Nenhum dos treinadores fez alterações ao intervalo e a segunda parte começou a todo o gás, com Mané a acertar no poste (46′) e Badamosi a reduzir a desvantagem do Al Hazem com um grande pontapé de muito longe que surpreendeu Alaqidi (47′). Ainda antes da hora de jogo, porém, o Al Nassr voltou a vincar a superioridade e chegou ao terceiro golo: Brozovic e Ronaldo combinaram muito bem na esquerda e o português assinou a segunda assistência na partida, oferecendo a estreia a marcar a Otávio (57′).

Até ao fim, Cristiano Ronaldo ainda teve tempo para chegar ao terceiro jogo consecutivo a marcar, carimbando a goleada com um pontapé forte já na grande área (68′), e Mané fechou as contas com um grande remate cruzado (78′). O Al Nassr venceu o Al Hazem e leva agora três triunfos seguidos, colocando-se a três pontos do Al Ittihad de Nuno Espírito Santos e a quatro da liderança do Al Hilal de Jorge Jesus.