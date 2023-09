A cada três segundos, há uma pessoa no mundo a desenvolver demência. Em 2020, os dados recolhidos pelo Alzheimer’s Disease International (ADI) mostravam que havia mais de 55 milhões de pessoas a viver com esta condição cerebral. E estima-se que, em 2050, estes números possam aumentar para 139 milhões. Mas a mais recente descoberta cientifica pode atrasar essa previsão.

Cada cérebro humano tem cerca de 171 mil milhões de células, sendo as principais os neurónios — responsáveis por receber, conduzir e transmitir o impulso nervoso — e as neuróglias, que não têm qualquer função nervosa, mas que alimentam e protegem as outras.

Um novo estudo, publicado esta quarta-feira, na revista Nature, revelou que existe um novo tipo de células, que reúne precisamente características das anteriores: os neurónios e as neuróglias.

“Identificámos uma subpopulação de células classificadas como astrócitos — a principal famílias de células neurógliais do sistema nervoso central —, que também conseguem segregar o ácido glutâmico, o principal neurotransmissor que assegura a comunicação entre neurónios”, começou por explicar a farmacólogo Andrea Volterra, da equipa de cientistas da Universidade de Lausana, na Suíça, à revista Newsweek.

Quando esta célula — que foi designada astrócito glutamatérgico — foi aplicada em ratos, os investigadores descobriram que libertavam ácido glutâmico em certas zonas das sinapses cerebrais, locais onde os neurónios comunicam: “São células que modulam a atividade neuronal e que controlam o nível de comunicação e excitação dos neurónios”, acrescentou a neurocientista Roberta de Ceglia, da mesma universidade, à revista Science Alert.

De forma a perceber a verdadeira importância destas células, a equipa de cientistas alterou-as ligeiramente antes de inseri-las novamente nos ratos. Desta vez, os animais revelaram diversas deficiências na memória.

Perante esta descoberta, os investigadores começaram logo a planear outra pesquisa, de forma a perceber o papel que estas células têm no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, nomeadamente o Alzheimer, o tipo de demência mais comum.

“Esta subpopulação atípica de astrócitos especializados no cérebro adulto pode fornecer-nos informações sobre os papéis complexos dos astrócitos na fisiologia e nas doenças do sistema nervoso central. Aí, podemos identificar um potencial alvo terapêutico”, escreveram os autores do estudo.