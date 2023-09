Depois de Marques Mendes, um outro conselheiro, Lobo Xavier, também critica o silêncio de António Costa no órgão consultivo do Chefe de Estado. Mas não só. O antigo dirigente do CDS não gostou que o primeiro-ministro dissesse que tinha havido quebra da confidencialidade do Conselho de Estado (CE) e “mentira” sobre o seu silêncio. “Estas declarações são absolutamente inaceitáveis”, comentou Lobo Xavier, sublinhando que o primeiro-ministro não pode lançar suspeitas sobre os conselheiros.

“Se algum membro do Conselho de Estado sentiu que lhe foram imputadas mentiras sobre factos ouvidos, creio que a sua obrigação seria pedir autorização ao Presidente da República para desmentir e não lançar esta suspeita de que há membros não só a violar a confidencialidade mas a mentir”, afirmou Lobo Xavier no domingo à noite, no programa “Princípio da Incerteza”, da CNN Portugal. “Eu nunca vi isto em lado nenhum, nunca vi em Portugal e considero-me revoltado porque o CE não é um grupo de meninos“, sublinhou.

O conselheiro, que refere não ter visto “nenhum mentira”, lamentou ainda que a tensão entre Costa e Marcelo se esteja a tornar “incomodativa e embaraçante” e a que o CE esteja a ser “usado de uma maneira inaceitável”, antes de rematar: “Quem não sente não é filho de boa gente”.