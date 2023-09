Estava marcada para esta terça-feira, mas a assembleia geral de obrigacionistas da Efacec acabou adiada, a pedido da empresa.

Um comunicado publicado esta segunda-feira no site, assinado pelo representante comum dos obrigacionistas, esclarece que “o pedido de cancelamento realizado pela Efacec resulta do facto de ter sido alcançado um acordo com uma maioria significativa dos Obrigacionistas quanto a uma revisão da proposta de alteração dos termos e condições das Obrigações, que deveria ser votada na Assembleia, em termos mais favoráveis para os Obrigacionistas, o que torna a ordem de trabalhos da Assembleia desactualizada”. Será convocada uma nova reunião, em data ainda por conhecer.

Em causa estava a aprovação, por parte dos obrigacionistas, de um corte de 50% da dívida detida de 58 milhões de euros, que vence em 2024, sendo esta uma das condições para que se seja concretizada a venda da Efacec aos alemães da Mutares. O comunicado não refere quais os termos “mais favoráveis” para os obrigacionistas, mas segundo o jornal Eco, o corte da dívida será, afinal, de apenas 10%, e não dos 50% previstos.