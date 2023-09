O pirata informático Rui Pinto já reagiu à sentença conhecida esta segunda-feira, e que o condenou a quatro anos de prisão (com pena suspensa). Na rede social X, Rui Pinto garante que se vai pronunciar acerca da decisão do tribunal. “Terei muito para dizer acerca desta decisão, mas não será hoje o dia”, escreveu o hacker, acrescentando que esta, com esta decisão, “é um capítulo que se encerra, e a luta continuará”.

Ouvi atentamente o resumo da sentença hoje proferida, e naturalmente há coisas que concordo, coisas que discordo, coisas pertinentes e coisas descabidas.

Rui Pinto sublinha que ouviu “atentamente o resumo da sentença hoje proferida”. “Naturalmente, há coisas que concordo, coisas que discordo, coisas pertinentes e coisas descabidas”, realça. A mesma ideia já tinha sido transmitida esta segunda-feira pelo advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, à saída do Campus da Justiça. “Há, neste acordão, partes com as quais concordamos e outras com as quais não concordamos. Há matéria que foi dada como provada que consideramos que não devia ter sido”, disse o advogado, que admitiu que a defesa vai agora analisar a possibilidade de avançar com um recurso da decisão.