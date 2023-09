O telescópio espacial James Webb ‘olhou’ duas vezes para o sistema estelar onde orbita o exoplaneta K2-18b e encontrou na atmosfera moléculas que contém carbono, como metano e dióxido de carbono — que na Terra tanto podem ser de origem geológica como resultar da atividade dos seres vivos. Mais interessante será confirmar, com novas observações, se a atmosfera tem mesmo sulfureto de dimetilo como se suspeita: esta molécula, na Terra, é produzida exclusivamente por seres vivos, revela o comunicado de imprensa conjunto da Agência Espacial Europeia (ESA) com a NASA (agência espacial norte-americana).

As nossas descobertas apresentam um primeiro passo para a identificação espetroscópica da vida fora do sistema solar e para a avaliação do nosso lugar no universo”, concluiu a equipa de Nikku Madhusudhan, astrónomo da Universidade de Cambridge (Inglaterra).