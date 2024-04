Dois membros do grupo Climáximo foram detidos esta manhã durante uma marcha lenta em Lisboa. O protesto, que decorreu no bairro da Graça e contou com a participação de quatro membros do grupo, foi lançado “contra a destruição da vida e com o fim de alertar a sociedade para não consentir com ‘a guerra que os governos e empresas declararam contra as pessoas'”, refere o grupo em comunicado.

Na ação, e enquanto caminhavam na estrada lado a lado com carros e elétricos, os membros do grupo Climáximo abriram uma faixa onde podia ler-se a inscrição “A crise climática é um genocídio”. Durante o protesto, anuncia o próprio grupo em comunicado, foram detidos pela PSP dois dos quatro elementos.

O protesto decorre na mesma semana em que vários membros do grupo começaram a responder em tribunal pela participação numa outra ação de protesto, que levou ao bloqueio do viaduto Duarte Pacheco, também em Lisboa.