Quando se estreou ao serviço do Sporting, precisou apenas de 24 minutos para marcar dois golos em Alvalade. Resolveu um jogo que Nani, João Moutinho, Sá Pinto e Abel Ferreira, entre outros, não estavam a conseguir resolver e deu três pontos importantes para que os leões, no ano 2005/06, ficassem em segundo lugar no Campeonato, apenas atrás do FC Porto após uma série de dez vitórias consecutivas. Mesmo assim não se tornou um nome de destaque no clube verde e branco, onde só esteve na segunda metade da época por empréstimo do Marselha. No entanto, acabou por dar nas vistas noutros sítios e pelas piores razões.

Sergio Contreras, mais conhecido no mundo do futebol por Koke, foi detido pela polícia espanhola numa operação contra o tráfico de droga que se desenrolou em Málaga, Sevilha e Granada. O antigo jogador foi apanhado numa ação da Guardia Civil que intercetou uma tonelada de haxixe e várias armas. Depois de ter assumido que liderava uma rede de tráfico de droga que atuava na Europa, foi condenado a seis anos de prisão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já a cumprir pena, Koke deu agora uma rara entrevista ao Canal + onde explicou todo o filme que o levou a esta situação. “A vida é um pouco complicada. Temos que pagar por coisas estúpidas. Precisamos de acabar com isso o mais rápido possível. Venho de um bairro de Málaga onde todos os meus amigos são amigos de infância. Tenho contactos em muitos sítios, mas não sou o Pablo Escobar. Quando se ouve aquele ‘traficante internacional’ penso ‘O que é que eu fiz?'”, disse em entrevista ao canal francês.

"Aquí en la cárcel también te pueden matar, pero no tengo miedo. La vida es un poco complicada. Hay que pagar por estupideces", afirma Koke en 'Canal Football Club'https://t.co/bNsmQoZnD2 — MARCA (@marca) September 11, 2023

“Como jogador de futebol, temos a sorte de ganhar muito dinheiro. Ganhei talvez um milhão de euros por ano. Neste negócio ganha-se em dois meses o que se pode ganhar num ano no futebol. Mas arrisca-se a vida”, contou Koke. “Em França, podem matar-te rapidamente por isso. Aqui, na prisão, eles também te podem matar, mas não tenho medo. A prisão está aberta a pessoas estúpidas”.

Koke : "En Espagne, j'ai vu plein de maillots de l'OM en prison" ???? (Canal +) #TeamOM pic.twitter.com/xA3pUhZyDS — Infos OM (@InfosOM_) September 10, 2023

Koke, jogador que começou a dar nas vistas no Málaga antes de rumar ao Marselha, marcou três golos em sete jogos ao serviço do Sporting, em 2005/06. Depois de deixar Alvalade, o jogador rumou ao Aris da Grécia. Deixou o futebol em 2016 após passagens por EUA (Houston Dynamo), Espanha (Rayo Vallecano), Azerbaijão (Baku FC), Alemanha (Jahn Regensburg), Bolívia (Blooming) e Índia (NorthEast United).