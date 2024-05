St. Juste bem expulso? Penáltis para o Sporting por marcar? Os dez casos da final da Taça de Portugal, em vídeo

Era a primeira final da Taça de Portugal, era também um dia especial para Fábio Veríssimo. No entanto, não se pode dizer que Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria, tenha levado como recordação dessa estreia no Jamor um encontro “simples”. Longe disso. E o estados de nervos dos dois bancos ao longo de toda a partida mostrou como o duelo entre FC Porto e Sporting não foi propriamente fácil de arbitrar.

[Ouça aqui a análise do antigo árbitro Pedro Henriques no programa Sem Falta da Rádio Observador]

O primeiro caso surgiu nos minutos iniciais, com Galeno a lançar Evanilson na profundidade nas costas da defesa do Sporting, Diogo Pinto a hesitar na saída da baliza mas a conseguir ainda fazer a “mancha” que evitou o golo do FC Porto mas deixou o internacional brasileiro lesionado no chão. Mais tarde, o grande foco esteve num lance entre St. Juste e Galeno, com o neerlandês a carregar o ala pelas costas quando seguia para a baliza em mais uma jogada em que o jovem guarda-redes poderia ter saído da área de forma mais célere, com Veríssimo a reverter a grande penalidade que tinha assinalado numa primeira instância por indicações do VAR, que assinalou que a falta tinha sido cometida ainda fora da área mas para vermelho.

