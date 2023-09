A seleção portuguesa de hóquei em patins de sub-19 goleou esta terça-feira a Áustria por 19-0, consolidando a liderança do Grupo A do Europeu da categoria, cuja fase final decorre em Seedorf, na Suíça.

Num jogo de sentido único, da segunda ronda da prova, a equipa das ‘quinas’ chegou ao intervalo a vencer por 11-0, dilatando na segunda parte a goleada, para a qual Martim Costa deu o maior contributo, ao marcar quatro golos.

Gonçalo Filipe e Diogo Lemos, com três golos cada, Paulo Pereira, Guilherme Azevedo, Henrique Vigário, Vítor Oliveira, que ‘bisaram’, e João Pereira marcaram os restantes tentos da seleção nacional.

Portugal, campeão europeu em título, que na jornada inaugural tinha goleado a Inglaterra, por 13-1, defronta a Suíça na quarta-feira, no terceiro e último jogo do agrupamento, devendo seguir para os quartos de final como vencedor do agrupamento.