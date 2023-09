A primeira edição do Festival Política em Coimbra vai acontecer entre 28 e 30 de setembro, contando com concertos de A Garota Não e Fado Bicha, debates, exposições e atividades para crianças, anunciou esta quinta-feira a organização numa nota de imprensa enviada à Lusa.

O Festival Política, que teve uma sessão de warm-up (aquecimento) em fevereiro em Coimbra, prepara-se para organizar a primeira edição completa na cidade, tendo como tema a “Pós-Democracia”.

A decorrer no Convento São Francisco (CSF), o programa “inclusivo e de entrada livre” estará focado “na defesa do sistema democrático e na promoção da cidadania, da intervenção cívica e dos direitos humanos”.

O projeto Fado Bicha vai subir ao palco do grande auditório do CSF com um concerto “intimista em que são revisitados fados antigos e tradicionais, e evocadas personalidades como Hermínia Silva, Pedro Homem de Mello ou António Ferro, para, entre o passado e o presente, se cozinhar um futuro em que toda a pluralidade humana possa ter lugar à mesa”, realçou.

Já A Garota Não levará a Coimbra o seu concerto “Seleção Portuguesa: 10 milhões de convocados”, uma conversa cantada, em que “fala de mudanças em que acredita e sobre alguns dos assuntos que a inquietam”.

Coimbra irá também acolher a “edição quase quase política” dos “Monstros do Ano” de Fernando Alvim, “um espetáculo hilariante cujo maior alvo são os políticos portugueses”, realçou o festival.

Serão exibidos uma dezena de filmes e haverá ainda uma espécie de speed dating com deputados, em que os conimbricenses poderão conversar durante cinco minutos com deputados de partidos com assento na Assembleia da República. O programa conta ainda com uma oficina sobre mobilidade e duas exposições de fotografia.

Todo o programa inclui interpretação em Língua Gestual Portuguesa e as exposições terão audiodescrição, afirmou o festival. O programa completo pode ser consultado no site oficial.