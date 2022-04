Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rihanna é a capa de maio de edição norte-americana da revista Vogue. A cantora está numa fase avançada da gravidez e a sua barriga é a protagonista da sessão fotográfica. Além dos looks arrojados, na entrevista que acompanha a produção fotográfica, a cantora diz que espera conseguir “redefinir o que é considerado ‘decente’ para grávidas'” no que à forma de vestir diz respeito.

As imagens são assinadas pela icónica fotógrafa Annie Leibowitz e os stylists desta produção são Alex Harrington e Jahleel Weaver (o stylist de Rihanna). Na imagem da capa, a cantora aparece a usar um macacão em renda de tonalidade laranja da marca Azzedine Alaïa, bem como as luvas e os sapatos e ainda brincos Chopard. Também é possível ver nesta produção de moda a cantora a usar outras marcas, como Dior, Marc Jacobs, Manolo Blahnik, Rick Owens, Jean Paul Gaultier Haute Couture ou roupa interior da sua própria marca Fenty, em parceria com a Savage.

Para o texto com o título “Oh, Baby! Rihanna’s Plus One”, a autora, Chioma Nnadi, entrevistou Rihanna no restaurante Caviar Kaspia, em Paris, no final da mais recente Semana de Moda, em março.

Na entrevista, a cantora conta que desde que soube que estava grávida decidiu não aderir à típica roupa de pré-mamã. “O meu corpo está a fazer coisas incríveis agora, e eu não vou ter vergonha disso. Esta altura deveria ser de celebração.Porque é que haverias de esconder a tua gravidez?”

A cada aparição pública, desde que soube que está gravida, a cantora tem surpreendido com um guarda-roupa pouco convencional e que coloca a barriga quase sempre em evidência.

Rihana, de 34 anos, espera o seu primeiro filho com o namorado, o rapper, A$AP Rocky, de 33. O mundo ficou a saber no final do passado mês de janeiro. Segundo a revista People, o casal foi visto a passear por Nova Iorque e Rihanna, que apesar de usar um longo casaco cor de rosa, tinha a barriga à mostra e deixou ver o babybump (a barriga de grávida, num tradução livre), já bem notório. O fotógrafo Diggzy captou as imagens e partilhou um grande plano da barriga de Rihanna na sua conta de Instagram.