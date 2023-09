A Volkswagen está consciente que as berlinas eléctricas podem não vender muitas unidades da versão desportiva, mas o céu é o limite para o que estes modelos mais potentes, rápidos e com um comportamento mais emocionante podem fazer pelo resto da gama e até pela própria marca. Daí que tenha apresentado o ID.X Performance, um protótipo que deixa antever o próximo ID.7 GTX, a versão desportiva da berlina ID.7 com dois motores e mais potência, capaz de fazer frente a modelos como o BMW i4 M50 ou o Tesla Model 3 Performance.

O ID.X Performance foi apresentado a uma multidão de entusiastas europeus do ID reunidos na margem do Lago Maggiore, em Itália, assumindo-se ainda como um protótipo, concebido sobre a plataforma MEB e tendo por base o ID.7, mas com umas regulações destinadas a elevar a capacidade do modelo enquanto desportivo. A exuberante asa traseira e o splitter frontal destinam-se a colar este ID ao solo, mas, para o fazer curvar de forma mais ágil, os técnicos da marca alteraram o alinhamento das rodas e montaram molas mais duras e 60 mm mais baixas, para reduzir a altura ao solo.

À semelhança das restantes versões GTX da VW, também este “X” monta dois motores, com a traseira a receber o motor de 286 cv das restantes versões do ID.7, reforçado aqui por um segundo motor eléctrico montado à frente e igualmente do tipo assíncrono, considerado melhor para reduzir o consumo. O resultado final é 411 kW, o que equivale a 559 cv, um valor que ultrapassa os 544 cv do BMW e os 462 cv do Tesla, com este construtor norte-americano a compensar com menos peso, 1919 kg, contra 2290 kg do i4 e cerca de 2200 kg para o ID.7. A VW não especifica a velocidade máxima ou o tempo necessário para ir dos 0 a 100 km/h da sua futura berlina desportiva, mas terá de conseguir rivalizar com os 3,3 segundos do Tesla e os 3,9 segundos do BMW, tendo sempre presente os 261 km/h do Model 3 e os 225 km/h do i4.

A VW não divulgou a bateria que deseja montar nesta versão desportiva, mas dificilmente deverá ultrapassar os 91 kWh brutos (86 kWh úteis) que já coloca ao dispor do ID.7, que entretanto garante que continuará a recarregar a 200 kW, valor similar aos 205 kW do BMW i4 M50. Mas será óptimo se continuar a anunciar autonomias acima dos 600 km, como já faz para o ID.7 só com um motor, uma vez que o i4 M50 reivindica 519 km e o 3 Performance 547 km, apesar de ter uma bateria mais pequena. E o preço entre nós tem de igualmente “caber” dentro do intervalo criado pelos 76.600€ do BMW e os cerca de 57 mil euros do Tesla.