Estreia-se esta quarta-feira (coincidindo com a semana da Moda de Milão) no serviço de streaming Apple TV+ a mini-série documental The Super Models em simétricas quatro partes como as suas tantas protagonistas. Realizado pela dupla Larissa Bills e Roger Ross Williams (este vencedor de um Óscar pela curta documental Music by Prudence em 2010 e nomeado pela longa Life, Animated em 2017) é um olhar fascinante pela vida e carreira de quatro poderosas mulheres que mudaram para sempre a indústria da Moda – Cindy Crawford, Christy Turlington, Naomi Campbell e Linda Evangelista.

O facto do quarteto estar também creditado na produção executiva (juntamente com a influente dupla Ron Howard e Brian Grazer) certamente lhes terá dado alguma proteção na abordagem de alguns temas mais polémicos das suas carreiras mas o reverso dessa medalha é o acesso cândido e pessoal que as quatro demonstram frente à câmara, desde as suas origens na indústria até pontos sensíveis das suas vidas pessoais.

Os primeiros dois episódios (The Fame e The Look) são relativamente frescos e animados, com os realizadores a utilizarem depoimentos das quatro mulheres, hoje com mais de cinquenta anos, a relembrar como foram descobertas e a sua ascensão no mundo da moda, todas ainda adolescentes – não deixando de causar algum desconforto a maneira como eram tratadas e observadas naquela idade. A mistura destas entrevistas com excertos de backstage, televisão e músicas da época consegue pintar um retrato nostálgico da segunda metade dos anos oitenta e primeira dos noventa (com referências ao surgimento do hip-hop e a existência do Concord que alguns mais novos terão de googlar) e de como elas elevaram a profissão de modelo para um estatuto de estrelas na sociedade.

