A retoma da produção na Autoeuropa vai acontecer já no dia 2 de outubro, uma antecipação face ao inicialmente previsto (12 de novembro) porque foram encontradas em Espanha e na China alternativas ao fornecedor da Eslovénia afetado pelas cheias naquele país.

A data foi revelada numa comunicação aos trabalhadores, a que o Observador teve acesso. “A direção da fábrica informa que no próximo dia 2 de outubro será retomada a produção”, lê-se. Este arranque será gradual. “Nesta fase, o número de turnos será menor que o esquema de trabalho habitual. Quanto às áreas de prensas, carroçarias e pintura, terão arranques antecipados”, indica ainda.

A empresa salienta que “este arranque parcial deve-se ao trabalho dos departamentos de logística e de compras do Grupo Volkswagen” e que os trabalhadores que estão em layoff “serão informados o mais brevemente possível sobre a data exata do seu regresso à atividade e da correspondente alteração ao regime de layoff”.

A Autoeuropa suspendeu a produção a 11 de setembro devido à falta de uma peça essencial que é fornecida por um fabricante esloveno que foi fortemente afetado pelas cheias no país. A empresa e o grupo Volkswagen cedo garantiram que estavam a procurar alternativas, um esforço para o qual o Governo também assegurou estar a contribuir.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na sexta-feira passada, a Autoeuropa anunciou que alternativas foram encontradas em Espanha e na China, em subfornecedores existentes no portefólio do grupo. Na altura, a empresa já tinha adiantado que a retoma seria gradual, mas não era ainda conhecido o dia exato em que as máquinas voltariam a funcionar.

Com a suspensão da produção, a Autoeuropa colocou grande parte dos seus colaboradores em layoff e procedeu ao despedimento de 100 trabalhadores com contratos temporários, mas prometeu reintegrá-los quando a atividade retomasse. O Observador perguntou à empresa quando é que estes trabalhadores seriam reintegrados, mas fonte oficial disse ainda não conseguir responder à questão.